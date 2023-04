3 Fakta Menarik Klub Kecanduan Mantan, Termasuk Inspirasi di Baliknya

TEMPO.CO, Jakarta - Serial komedi situasi Klub Kecanduan Mantan bercerita tentang perjuangan lima orang yang terjebak dalam kisah cinta masa lalu dan mendirikan kelompok untuk menyemangati satu sama lain. Sitkom ini dibuat oleh kreator dan showrunner Salman Aristo serta dibintangi oleh sederet aktor muda berbakat seperti Chicco Kurniawan, Agatha Pricilla, Andri Mashadi, Hafizh Weda, dan Rachel Amanda.



Klub Kecanduan Mantan Diangkat dari Serial Podcast



Serial Klub Kecanduan Mantan awalnya merupakan serial podcast yang terinspirasi dari jargon "gagal move on". Showrunner dan kreator Salman Aristo merasa jargon tersebut sangat dekat dengan hidup semua orang dan topik tersebut dapat disulap menjadi cerita yang disukai banyak orang.

“Klub ini merupakan sebuah bentuk coping mechanism dan topeng untuk anggotanya. Mereka yang bermasalah punya tendensi untuk membesarkan masalah orang demi menutupi masalah dan kesedihan mereka sendiri," kata Agatha Pricilla saat konferensi pers beberapa waktu lalu.

Serial komedi Klub Kecanduan Mantan tayang di Netflix pada 20 April 2023. Foto: Netflix

Rachel Amanda mengungkapkan bahwa proses para pemain menuju syuting cukup panjang. "Proses reading memakan waktu lebih dari satu bulan dan ada pelatihan akting, tahap di mana kami diperbolehkan menjadi ‘aneh’ dalam satu ruangan," katanya.



Cerita Klub Kecanduan Mantan Ringan Tetapi Relevan



Bercerita tentang kisah cinta yang gagal dan perjuangan melupakan mantan pacar, Klub Kecanduan Mantan menyajikan cerita yang ringan namun relevan bagi banyak orang, terutama anak muda. Dikemas dengan format komedi situasi yang unik, tingkah para karakter, hingga celetukan khas Indonesia akan membuat serial ini terasa familier dan mengundang tawa.

“Reaksi pertama saat membaca naskah adalah menarik, terutama bagaimana para karakter ini mencoba mengatasi situasi dengan cara-cara ajaib. Di situ saya memutuskan saya harus coba peran ini," kata Andri Mashadi.

Bagi Chicco Kurniawan, sikap karakter yang ekstrem bisa jadi datang dari perspektifnya sendiri dan sebagai aktor ia harus bisa mendapatkan perspektif Kori, peran yang ia mainkan. “Proses persiapan yang panjang memungkinkan saya untuk bisa percaya pada karakter itu, kenapa dia bisa seekstrem itu,” ujarnya.

Proses ini kemudian berlaku pada para pemeran yang mencoba mendalami karakternya. “Setiap hari berhadapan dengan Kori membuat kami bisa tahu perspektif dirinya. Kami bersyukur proses persiapan membuat kami bisa memahami satu sama lain dan memahami Kori jadi menolong kami untuk memahami peran masing-masing," kata Agatha Pricilla.



Uniknya Karakter Klub Kecanduan Mantan



Klub Kecanduan Mantan dipimpin oleh Rasya (Agatha Pricilla) yang bertekad membantu teman-temannya untuk bisa melupakan mantan kekasih walau ia menghadapi kesulitan yang sama. Tina (Rachel Amanda) hidup dengan dua keinginan yang bertolak belakang. Kevin (Hafizh Weda) berusaha menutupi patah hatinya dengan kesombongan dan uang, Asep (Andri Mashadi) tampak bertemperamen tinggi walau ia sebenarnya lembut dan sensitif, sementara Kori (Chicco Kurniawan) rela menjadi bulan-bulanan mantan pacarnya. Lima karakter unik ini menghadirkan warna tersendiri sekaligus sisi yang dekat dengan para penonton.

“Raysa sebagai pencetus Klub Kecanduan Mantan adalah orang yang ambisius dan beranggapan kalau move on itu tidak bisa sendirian, harus ada support system yang mendukung dan ada kebersamaan. Walau sebenarnya kalau satu orang tidak move on ya semuanya jadi tidak move on [tertawa], tapi ada keinginan untuk membantu teman-temannya move on," kata Agatha Pricilla.

Klub Kecanduan Mantan terdiri dari 10 episode dan sudah tayang di Netflix mulai Kamis, 20 April 2023. "Saya berharap penonton bisa jatuh cinta pada seluruh karakter di serial Klub Kecanduan Mantan,” ujar Rachel Amanda. “Saya juga berharap persahabatan mereka dapat membuat kita lebih menghargai teman-teman kita semua."

