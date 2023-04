Lika Liku Parto Patrio Jadi Komedian Ternama, Tahukah Nama Aslinya?

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilik nama asli Eddy Soepono yang lahir di Jakarta pada 17 April 1961 merupakan salah seorang komedian dan menjadi bagian dari grup trio lawak, Patrio. Parto Patrio bersama dengan dua rekan penyiarnya di Radio Suara Kejayaan (SK), Akri dan Eko, mereka mendirikan grup trio lawak tersebut pada 10 Oktober 1994.

Grup Patrio ini berhasil mencapai popularitas secara nasional melalui acara Ngelaba yang tayang di stasiun televisi, TPI. Usai nama Patrio melambung, setiap anggotanya sering mendapatkan pekerjaan tampil sendiri-sendiri, tidak lagi sebagai sebuah grup trio lawak. Namun, mereka tetap menjunjung komitmen bagi Patrio. Bahkan, nama Patrio sudah melekat dan menjadi nama panggung dari setiap anggota, termasuk Parto Patrio.

Merujuk p2k.unkris.ac.id, tidak hanya sering muncul dalam acara tema lawak, tetapi Parto pun pernah mendukung beberapa sinetron komedi layar kaca yang berhasil meraih rating tinggi. Adapun, sinetron televisi yang pernah ia bintangi, antara lain Gang Buntu, Topaz sang Guru, Wong Cilik, Sial Sial Mujur, Oke Oke Bos, dan Manusia Setengah Insyaf. Lalu, pada 2008, namanya semakin melambung sebagai Parto Patrio melalui perannya sebagai dalam dalam acara komedi situasi (sitkom), Opera Van Java yang tayang di Trans 7. Kemudian, pada 2012, ia juga membintangi film layar lebar berjudul Sule, Ay Need You.

X

Di sisi lain, dalam kehidupan pribadinya, Parto menikah dengan Ida Murwani dan dikaruniai tiga orang anak. Kemudian, pada 2001, ia menikah lagi dengan seorang artis pendatang baru bernama Dina Risty. Dari pernikahan keduanya, ia dikaruniai seorang anak perempuan, Amanda Caesa yang juga merupakan pendatang baru di dunia musik dengan debutnya melalui single Even If You Aren't There for Me.

Tidak seperti ayahnya yang menjadi komedian, Amanda lebih memilih mengembangkan bakat dalam dunia tarik suara. Namun, ia masih sering mengajak sang ayah untuk tampil dalam videonya di YouTube. Sudah beranjak remaja, ia sempat dikabarkan pernah dekat dengan Billy Syahputra, Dul Jaelani, dan Rizky Febian.

Namun, tiga tahun usai pernikahannya bersama Dina Risty, tepatnya pada Agustus 2004, Parto terpaksa harus berurusan dengan polisi. Sebab, ia terlibat dalam penggunaan senjata api secara sembarangan. Kejadian tersebut berlangsung di salah satu kafe tempat acara ulang tahun anak rekannya, Eko Patrio.

Saat akan pulang, langkah Parto dan Dina ditahan para awak media yang ingin mengonfirmasi kabar bahwa Parto sudah satu bulan tidak mengunjungi istri pertamanya. Merasa jalannya dihalangi, Parto pun marah dan menembakkan pistol ke atas. Kasus tersebut berlanjut dengan pelaporan sejumlah pekerja infotainment yang merasa terancam oleh tindakan Parto tersebut. Namun, kasus ini berakhir dengan perdamaian. Pihak pelapor telah mencabut gugatannya dan telah ditandatangani nota kesepakatan antara Parto dengan pelapor.

Berdasarkan p2k.stekom.ac.id, Parto Patrio yang sering diidentikkan dengan salah seorang penyanyi ternama Indonesia, Nazril Irham atau biasa dipanggil Ariel Noah berhasil terpilih menjadi model video klip lagu Noah. Ia membintangi video klip dari lagu Di Atas Normal yang dirilis pada 2 Juli 2022 bersama dengan rekan-rekan pelawak lainnya, di antaranya Babe Cabita, Cak Lontong, dan Indra Jegel, sebagaimana terlihat dalam video unggahan kanal YouTube NOAH OFFICIAL.

Pilihan Editor: Nama Asli 7 Komedian: Parto Patrio, Mpol Alpa, Bolot sampai Bintang Emon

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.