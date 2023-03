Profil Chung Ha, Penyanyi Korea Selatan yang Berpisah dengan MNH Entertainment

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Korea Selatan Chung Ha akan meninggalkan agensi MNH Entertainment yang telah lama bersamanya. Mengutip Soompi, agensi MNH Entertainment mengonfirmasi berakhjirnya kontrak eksklusif itu. "Kami ingin menginformasikan terkait kontrak eksklusif bersama Chung Ha yang akan berakhir pada 29 April 2023, (Chun Ha) telah debut pada 2016. Bersama kami selama 7 tahun," keterangan MNH Entertainment pada Rabu, 29 Maret 2023.

Mengenal Chung Ha

X

Chung Ha penyanyi, penari, dan bintang iklan asal Korea Selatan. Mengutip KProfiles, dia lahir pada 9 Februari 1996. Ia mantan anggota grup I.O.I. Mengutip KPoper, Chung Ha pernah tinggal di Dallas, Texas selama 7 tahun.

Chung Ha pertama kali mengikuti audisi untuk YG Entertainment. Dia mantan trainee JYP, dengan masa periode tiga tahun tiga bulan. Terakhir, dia berada di bawah naungan MNH Entertainment.

Sebelum penyanyi solo, Chung Ha mantan anggota dari girl group I.O.I, yang terbentuk dari acara survival show Produce 101. Setelah I.O.I bubar, Chung Ha debut sebagai penyanyi solo pada 2017 dengan lagu Why Don't You Know.

Sejak itu, Chung Ha merilis beberapa lagu hit antara lain Roller Coaster, Love U, dan Snapping. Dia juga memenangi beberapa penghargaan, termasuk Artis Baru Terbaik di Melon Music Awards pada 2017 dan 2020.

Selain itu, Chung Ha juga aktif sebagai bintang iklan dan telah menjadi wajah dari beberapa merek terkenal di Korea Selatan. Dia juga pernah menjadi juri di acara survival show Produce 48 dan Kingdom: Legendary War. Chung Ha dikenal sebagai salah satu penyanyi solo yang lengkap secara kemampuan vokal dan menari.

Pilihan Editor: Chung Ha Hengkang dari MNH Entertainment, Bagaimana Nasib Album Bare&Rare Part 2?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.