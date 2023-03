Mengenal CEO TikTok Shou Zi Chew yang Disidang Kongres AS

TEMPO.CO, Jakarta - CEO TikTok bernama Shou Zi Chew telah menjadi perhatian publik setelah disidang anggota Kongres Amerika Serikat (AS) pada 23 Maret 2023 mengenai keamanan aplikasi tersebut. Dalam sidang tersebut, pakar keamanan AS mengatakan, TikTok dijadikan sebagai alat propaganda Cina karena saat ini sudah ada 150 juta penduduk AS menggunakan TikTok.

Sidang selama 5 jam tersebut membuat Shou Zi Chew mendapat banyak cercaan dan juga tudingan. Namun ia, tetap bersabar dan menjawabnya dengan tenang. Pria berusia 40 tahun ini mengawali pembukaan sidang dengan menjelaskan latar belakang dan juga negara-negara yang terhubung dan bekerja sama dengan TikTok. Simak profil dan fakta dari CEO TikTok Shou Zi Chew berikut ini.

Profil dan Fakta CEO TikTok Shou Zi Chew

Show Zi Chew atau Show Chew lahir di Singapura pada 1 Januari 1983. CEO TikTok yang sedang dibicarakan banyak orang ini memiliki ayah yang bekerja di bidang konstruksi dan ibunya pemegang buku.

1. Wajib Militer

Show Zi Chew telah berhasil menyelesaikan wajib militer di Singapura dan membuatnya pindah ke Inggris untuk mendaftar di University College London. Pria kelahiran 1983 ini lulus mendapatkan gelar sarjana ekonomi dan sempat bekerja sebagai bankir investasi Goldman Sachs di London

Pada 2008, Show Zi Chew memutuskan pindah ke Amerika Serikat dan mendaftar di Harvard Business School sambil melakukan kegiatan magang di perusahaan Mark Zuckerberg yakni Facebook.



2. Pernah Bekerja di Xiaomi

Shou Zi Chew lulus dari University College London pada 2006, bekerja selama dua tahun di Goldman Sachs London dan bergabung dengan DST Global yakni perusahaan bisnis modal ventura.

Pada 2013, Shou Zi Chew mengelola investor ByteDance di DST Global dan bekerja di Xiaomi sebagai chief financial officer pada 2015. Selanjutnya, Chew menjadi presiden bisnis global Xiaomi pada 2019.

Hingga pada Maret 2021, Shou Zi Chew bekerja di ByteDance sebagai chief financial officer. Sampai suatu ketika Kevin A.Mayer meninggalkan salah satu anak perusahaan ByteDance dan Shou Zi Chew akhirnya diangkat dan mengambil alih sebagai CEO TikTok hingga saat ini.



3. Istri Shou Zi Chew Teman Satu Kampus

Show Zi Chew menikah dengan Vivian Kao, perempuan keturunan Taiwan dan bertemu saat keduanya kuliah di Harvard Harvard Business School pada 2008. Saat ini, Show Zi Chew, Vivian Kao dan dua anaknya tinggal di Singapura.



4. Shou Zi Chew Membuat TikTok Populer di Seluruh Dunia

Shou Zi Chew merupakan pengusaha keturunan Tionghoa dan Singapura yang menjabat sebagai CEO TikTok sejak 2021. Sebelum menjadi CEO, ia sempat bekerja di berbagai macam perusahaan, hingga akhirnya kerja kerasnya membuahkan hasil.

TikTok yang saat ini dipimpin oleh Shou Zi Chew berhasil memperoleh ada 1,6 miliar pengguna aktif TikTok di seluruh dunia hingga 2022 jumlahnya selalu mengalami kenaikan hingga 32,1 persen.



5. Shou Zi Chew Tidak Mengizinkan Anaknya Menggunakan Tiktok

Show Zi Chew dan Vivian Kao memiliki dua anak dan keduanya masih terlalu muda untuk menjadi TikTokers, apalagi Shou Zi Chen telah menetapkan batas usia minimal menggunakan aplikasi tersebut adalah 13 tahun. Sebab itu pula, Show Chew tidak mengizinkan anaknya menggunakan TikTok.



6. Shou Zi Chew Tidak Sepopuler Mark Zuckerberg

Menurut pakar platform media sosial Universitas Cornell, Brooke Erin Duffy, Show Zi Chew tidak sepopuler Mark Zuckerberg atau CEO perusahaan media sosial lainnya. Namun ternyata, sosok Shou Zi Chew sangat dihormati oleh komunitas teknologi AS dan China untuk memimpin TikTok, karena latar belakangnya yang sempat bekerja di perbankan investasi, Facebook dan DST Global.

Nah, itu dia 6 fakta dan profil CEO TikTok Shou Zi Chew, Ia sempat di sidang Kongres AS untuk menegaskan bahwa aplikasi TikTok tidak membagikan data dan berkoneksi dengan partai komunis. Saat ini aplikasi TikTok menjadi salah satu aplikasi yang banyak diunduh di seluruh dunia.

NUR QOMARIYAH | BERBAGAI SUMBER

