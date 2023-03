Jimin BTS Pecahkan Rekor Lewat Set Me Free Pt.2

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota BTS, Jimin berhasil memecahkan rekor lewat single solo terbarunya berjudul Set Me Free Pt.2 sebagai lagu tercepat yang memuncaki tangga lagu iTunes di berbagai negara. Set Me Free Pt.2 dirilis pada Jumat, 17 Maret 2023 dan merupakan bagian dari album debut solonya yang akan datang, Face.

Setelah 10 jam dirilis, Set Me Free Pt.2 melesat ke peringkat pertama tangga lagu iTunes Top Songs di 110 wilayah berbeda, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, Kanada, Australia, dan Finlandia. Hal itu menjadikan Set Me Free Pt.2 milik Jimin sebagai lagu tercepat yang pernah mencapai prestasi tersebut.



Video Musik Set Me Free Pt.2 dari Jimin



Video musik Set Me Free Pt.2 juga dengan cepat telah ditonton jutaan kali dalam waktu singkat. Hingga Sabtu, 18 Maret 2023 pukul 09.00 WIB, video musik yang diunggah di kanal YouTube HYBE LABELS telah melampaui 14,6 juta penayangan di YouTube.

Lewat lagu ini, Jimin menyampaikan keinginannya untuk bergerak maju dengan bebas dan tidak terikat oleh perasaan sakit, sedih, dan hampa di dalam dirinya. Dia menunjukkan sisi baru dari dirinya sebagai seorang musisi, termasuk keterampilan rapnya.



Album Debut Solo Jimin BTS "Face"



Menurut agensi BTS, Big Hit Music, Face menceritakan kisah penyanyi berusia 27 tahun itu saat ia menghadapi dirinya sendiri untuk memulai perjalanan baru sebagai musisi solo. Ini menggambarkan berbagai emosi yang dialami artis dalam beberapa tahun terakhir selama pandemi global.

Face terdiri dari enam lagu yang digawangi oleh lagu Like Crazy. Album ini juga akan menyertakan versi bahasa Inggris dari lagu Like Crazy, Face-Off, Interlude: Dive, dan Alone.

Jimin adalah anggota keempat BTS yang debut solo, setelah J-Hope, Jin, dan RM. Para anggota telah menjalani istirahat grup resmi sejak musim panas lalu untuk fokus pada pengembangan karir individu mereka dan menjalankan tugas militer mereka.

SOOMPI | THE KOREA HERALD

