Kim Soo Hyun, Semasa Kecil Ikut Kelas Akting karena Pemalu

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Soo Hyun tergolong aktor Korea dengan bayaran tertinggi dikutip dari Kprofiles. Soo Hyun dikenal sebagai aktor yang hati-hati memilih peran dalam setiap film dan drama yang dibintangi. Kim Soo Hyun lahir di Seoul, pada 16 Februari 1988.

Sebelum terkenal sebagai aktor Korea, Kim Soo Hyun dulu anak yang sangat pemalu. Ibunya mendorong Kim Soo Hyun untuk mengikuti kelas akting. Akhirnya dia tumbuh memiliki kecintaan dalam bidang akting dan mulai mencoba berkarier ketika sekolah menengah.

Perjalanan karier Kim Soo Hyun

Baca Juga: 6 Film yang pernah Dibintangi Han Geng Eks Super Junior

Kim Soo Hyun muda ini memulai kariernya melakukan pertunjukan di panggung. Setelah itu, ia mulai serial Televisi. Dia memulai debutnya di layar televisi dalam acara Kimchi Cheese Smile pada 2007.

X

Soo Hyun mengembangkan karier mengikuti acara Jungle Fish yang mengangkat namanya pada 2008. Tahun 2010, Soo Hyun sempat menjalani operasi jantung, karena mengidap takikardia supraventrikular.

Ia memulai karier dengan bergabung bersama KeyEast pada 2007 sampai 2019. Terobosan karir besarnya sekitar tahun 2011. Saat itu ia membintangi drama Dream High. Itu menjadi sangat terkenal di Korea Selatan dan cukup populer secara internasional.

Mengutip Gluwee, pada 2012 popularitas Soo Hyun semakin meningkat. Iamendapat peran dalam serial terkenal Moon Embracing the Sun. Dengan popularitasnya, ia mendapat banyak tawaran iklan dan model. Popularitasnya mencapai tingkat internasional karena perannya dalam My Love from the Stars sejak tahun 2013

Dia juga membintangi serial drama sukses lainnya The Producers pada 2015. Kesuksesan internasional serial tersebut, dia menjadi salah satu bintang Hallyu teratas. Banyak penghargaan yang ia terima seperti 2015 APAN Star Awards, 2015 Korea Drama Awards, 2015 Korea Drama Awards Hallyu Star Award.

Beberapa film yang dibintangi Kim Soo Hyun:

Cherry Blossom (2008) berperan sebagai Han Hyun Joon

Worst Friends (2009) berperan sebagai Kim Jon Ki

The Thieves (2012) berperan sebagai Zampano.

Secretly, Greatly (2013) berperan sebagai Won Ryu Hwan alias Bang Dong Gu.

Pilihan Editor: Y.O.U Beauty Gandeng Kim Soo Hyun sebagai Brand Ambassador Terbaru

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.