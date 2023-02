Nyonya Song Joong Ki Pernah Main di Film Scorpion King: Book of Souls, Ini Profil Katy Louise Saunders

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira datang dari, Song Joong Ki, yang telah mendaftarkan pernikahannya dengan kekasihnya, Katy Louise Saunders pada Senin, 30 Januari 2023. Hal ini disampaikan secara langsung oleh aktor asal Korea Selatan itu melalui pernyataan personal di fancafe.

Pihak manajemen Song Joong Ki pun membenarkan kabar tersebut dan membeberkan soal rencana resepsi dan lokasi keduanya menetap pasca menikah.

Sosok kekasih baru Song Joong Ki belakangan ini banyak diperbincangkan di media sosial. Pembahasan mengenai profil kekasih Song Jong Ki pun dipertanyakan. Sejumlah info beredar menyatakan bahwa kekasih Song Joong Ki bukan dari kalangan selebritis.

Melansir, imdb.com, kekasih Song Joong Ki, Katy Louise Saunders pernah terjun ke dunia hiburan. Perempuan asal Inggris itu pernah membintangi sejumlah judul film Hollywood, seperti The Lizzie McGuire Movie (2003), The Borgia (2006), Third Person (2013), Welcome Home (2018) dan Scorpion King: Book of Souls (2018).

Profil Katy Louise Saunders

Katy Louise Saunders lahir pada 21 Juli 1984 di London, Inggris. Katy Louise Saunders terjun ke dunia perfilman sejak berusia 18 tahun dengan membintangi film Italia berjudul A Journey Called Love (2002). Katy Louise Saunders dikabarkan mulai berhenti dari dunia akting dan banting stir sebagai tutor bahasa Inggris.

Melalui pekerjaan barunya, Katy Louise Saunders bertemu dengan Song Joong Ki. Perempuan cantik ini menjadi sosok di balik fasihnya bahasa Inggris Song Joong Ki. Katy Louise Saunders merupakan guru privat bahasa Inggris dari aktor tampan berusia 37 tahun itu.

Hubungannya dengan Song Joong Ki mulai terendus di media sejak satu tahun, pada Oktober 2022, Song Joong Ki bersama kekasihnya berada di Bali, Indonesia, untuk menghadiri pernikahan sahabatnya. Keduanya semakin go public ketika Song Jong ki mulai mengajak kekasihnya ke acara promosi drama barunya, Reborn Rich di Singapura pada 7 Desember 2022. Keduanya juga terlihat di Bandara Incheon, Korea Selatan, pada 9 Desember 2022.

