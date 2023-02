Nyonya Song Joong Ki Bintangi 3 Film ini, Apa Peran Katy Louise Saunders?

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Katy Louise Saunders menjadi sorotan selepas dikabarkan akan melangsungkan pernikahan dengan Song Joong Ki. Kabar bahagia ini disampaikan langsung oleh aktor Korea Selatan melalui pernyataan personalnya di fancafe pada Senin, 30 Januari 2023. Tidak sedikit warganet yang penasaran dengan sosok istri Song Joong Ki ini, terlebih perempuan ini pernah bermain di sejumlah film Holywood.

Melansir imdb.com, Katy Louise Saunders memulai debutnya dunia perfilman sejak berusia 18 tahun dengan bermain di film Italia berjudul A Journey Called Love (2002). Semenjak itu, Katy Louise Saunders pun membintangi sejumlah film dan serial Italia, Amerika, dan Inggris.

Berikut adalah tiga film yang pernah diperankan oleh istri Song Joong Ki itu:

1. Third Person (2013)

Film bergenre drama-romantis ini ditulis dan disutradarai oleh Paul Haggis. Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris ternama, seperti Liam Neeson, Mila Kunis, Adrien Brody, Olivia Wilde, James Franco, Moran Atias, Kim Basinger, dan Maria Bello. Dirilis pada 2013, film ini menceritakan mengenai tiga kisah cinta yang berbeda tetapi anehnya saling berhubungan.

2. Welcome Home (2018)

Welcome Home merupakan sebuah film bergenre drama-thiller. Film ini menceritakan pasangan kekasih, Bryan dan Cassie, yang merencanakan liburan ke Italia untuk memperbaiki hubungan tetapi berujung pembunuhan rumit. Dalam film ini, Katy Louise Saunders berperan sebagai Allesandra. Film ini tercatat sebagai film terakhir kali yang dimainkan oleh istri Song Joong Ki setelah memutuskan untuk tidak aktif lagi membintangi film dan serial.

3. The Scorpion King: Book of Souls (2018)

Dalam film ini, Katy Louise Saunders berperan sebagai Amina, wanita yang muncul saat Mathayus (Zach McGowan) dan Tala (Pearl Thusi) mencari Book of Souls atau Kitab Jiwa. The Book of Souls, diyakini dapat mengakhiri panglima perang yang jahat. Disutradarai oleh Dom Michael Paul, film ini menceritakan tentang kehidupan zaman Mesir Kuno.

