20 Rekomendasi Anime Sad Ending Terbaik, Penuh Haru

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya, begitupun dengan anime sad ending penuh haru yang bisa membuat Anda menangis sesegukan. Menonton serial atau film sad ending ini, ternyata mampu membantumu meluapkan emosi atau rasa sedih yang sulit tersalurkan.

Bukan hanya ada dalam sisi kehidupan, karena nyatanya sosok peran utama di serial fantasi juga tidak selamanya berakhir bahagia, mereka akan diberikan akhir paling tragis ataupun realistis. Negeri sakura ini memang tidak pernah sembarangan saat membuat serial anime atau film-film terbaiknya, untuk itu mari simak 20 rekomendasi anime sad ending terbaik yang penuh haru dan dijamin bikin Anda menangis tersedu-sedu!.

1. Grave Of The Fireflies

Grave of the fireflies merupakan anime sad perang, menceritakan kisah Seita dan adiknya bernama Setsuko pada akhir perang dunia II yang begitu sengsara. Hari-hari yang dialami begitu berat, mereka kehilangan banyak orang yang dicintai, kehilangan tempat tinggal, bahkan masa depan pun rasanya sangat suram.

Hingga suatu ketika, Seita dan Setsuko sudah putus asa harus pindah ke sebuah pedesaan dengan hidup serba pas-pasan, bahkan dilanda kelaparan dan penyakit mematikan. Kisah menyedihkan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, karena pada akhirnya Seita harus kehilangan Setsuko akibat penyakit dan kelaparan yang ia derita disepanjang akhir hayatnya.

2. A Silent Voice

Poster anime A Silent Voice. Foto: Wikipedia.

Anime sad movie selanjutnya berjudul A Silent Voice yang menceritakan siswi tuli dan korban bullying bernama Shoko. Sejak sekolah dasar Shoko dirundung teman-temannya setiap hari sampai ia harus pindah sekolah beberapa kali.

Hingga suatu hari, sang pelaku bullying menyesali perbuatannya. Sosok itu adalah Shouya, dia berusaha menebus kesalahan di masa lalunya dan mencari Shouko Nishimiya.

3. Your Lie In April

Your Lie In April ini merupakan anime romance sad ending yang menceritakan sosok seorang pianis berbakat bernama Kousei Arima. Berkat dukungan dan kerja keras ibunya, Kousei menjadi sang juara yang tidak ada tandingannya. Hingga suatu ketika ibunya meninggal dan Kousei seperti kehilangan kemampuannya sendiri.

Semenjak itu, dunia Kousei terasa sangat runtuh. Namun ia dipertemukan dengan sosok violinist ceria dan penuh semangat bernama Kaori Miyazono. Kaori yang membawa begitu banyak energi positif, berusaha menarik Kousei agar kembali bangkit dan memainkan kembali musiknya dengan penuh kebebasan.

4. 5 Centimeters Per Second

Anime romance sad ending selanjutnya menceritakan kisah yang terhalang oleh takdir, kisah dua orang sahabat bernama Takaki Toono dan Akari Shinohara yang saling mencintai sejak kecil, namun kenyataan membuat mereka harus berpisah. Takaki dan Akari berjanji untuk mempertahankan hubungan mereka walaupun waktu membuat jaraknya semakin tidak mungkin untuk bisa dipertahankan. Hubungan jarak jauh dengan kisah yang cukup tragis ini, membuat mereka saling menyakiti diri mereka sendiri dan orang-orang disekitarnya.

5. Violet Evergarden

Violet Evergarden memang dikenal sebagai series sad anime. Anime ini menceritakan gadis remaja bernama Violet Evergarden, dia dibesarkan untuk menjadi prajurit perang. Violet berperan besar dalam membantu negaranya, namun setelah perangnya selesai ia menjadi kehilangan tujuan hidupnya.

Hingga pada saat titik terendah dalam hidupnya datang, Violet berusaha bangkit dan bekerja sebagai “Auto Memory Doll”, yakni pekerjaan membantu membaca pikiran orang lain dan menuliskannya ke dalam sebuah kertas. Petualangan inilah yang akhirnya membuat Violet menemukan jati dirinya sendiri.

6. I Want To Eat Your Pancreas

I Want to Eat Your Pancreas memang selalu membuat penasaran hingga menangis tersedu-sedu. Anime sad ending ini menceritakan seorang kutu buku yang sangat kesepian bernama Haruki. Suatu ketika, dia menemukan jurnal perjalanan hidup Sakura dan penyakit pankreas mematikan yang dideritanya.

Awalnya Haruki berniat untuk mengembalikan jurnal tersebut, namun akhirnya dia berjanji untuk membantu Sakura dan mewujudkan semua keinginannya hingga hari terakhir di hidupnya.

7. Orange

Orange merupakan film anime sad misteri yang menceritakan Naho Takamiya, ia menerima surat misterius dari masa depan yang ternyata dikirim oleh dirinya sendiri. Naho Takmiya yang kebingungan, berusaha mencari tahu apa arti dibalik pesan tersebuta. Usahanya tidak menghianati hasil karena akhirnya Naho mengetahui kehidupan masa depannya yang penuh dengan penyesalan akibat kesalahan yang ia lakukan.

8. Mirai no Mirai

Judul anime sad Mirai no Mirai menceritakan Kun Oota, seorang anak kecil berusia 4 tahun yang disayangi oleh semua orang. Namun kehidupannya berubah dan ia merasa dilupakan ketika ia memiliki seorang adik perempuan bernama Mirai.

Kun pun merasa kesal karena semua orang hanya peduli kepada adiknya, maka ia akhirnya berlari sekuat tenaga ke taman belakang rumahnya, hingga tanpa ia sadari Kun Oota berada di masa lalu dan masa depan dalam waktu bersamaan. Kun yang merasa emosi terhadap adiknya, tanpa ia sangka akan bertemu dengan adiknya dari masa depan yang akhirnya menemaninya berpetualang di luar angkasa dan menerima kenyataan begitu berharga kehadiran adiknya .

9. Spirited Away

Poster film Spirited Away. Foto: IMDB.

Rekomendasi anime sad ending Spirited Away tidak akan pernah gagal, karena anime super sedih ini menceritakan kisah perjalanan dan perjuangan seorang anak kecil bernama Chihiro yang berusaha menyelamatkan dirinya dan kedua orangtuanya saat tersesat di sebuah tempat misterius.

10. Kimi no Na wa

sumber foto: https://static.wikia.nocookie.net/kiminonawa/images/6/62/Kimi-no-Na-wa.-Visual.jpg/revision/latest?cb=20160927170951

Kimi no Na Wa atau Your Name menceritakan kisah seorang siswi SMA bernama Mitsuha Miyamizu yang tinggal di desa dan memiliki mimpi untuk hidup di kota besar. Namun, di satu sisi ada seorang siswa yang tinggal di Tokyo bernama Taki Tachibana yang ternyata kesulitan untuk bertahan hidup di kota besar.

Hingga pada suatu ketika takdir mereka dibalik, mereka terbangun dan mendapati tubuhnya berada pada tubuh orang lain. Inilah yang akhirnya membuat mereka saling beradaptasi dan mencari satu sama lain.

11. Japan Sinks: 2020

Japan Sinks merupakan film anime tentang bencana, berupa gempa bumi dahsyat yang terjadi di Jepang. Kisah keluarga Muto ini membuat banyak orang menangis tersedu-sedu karena mereka terpisah akibat gempa bumi yang melanda, bangunan runtuh, akses komunikasi terputus, hingga kekacauan dimana-mana. Keluarga merupakan sosok paling berharga melebihi apapun, maka keluarga Muto ini akhirnya berusaha untuk saling mencari di tengah reruntuhan bangunan dan ambruknya jembatan.

12. Wolf Children

Anime sad movie Wolf Children menceritakan tentang Hana yang menikah dengan teman kuliahnya yang ternyata manusia setengah serigala terakhir di bumi. Hingga mereka akhirnya dikaruniai dua orang anak bernama Ame dan Yuki. Suatu hari ayahnya terbunuh saat sedang berburu dan Hana harus berjuang seorang diri untuk membesarkan dua orang anaknya dan menyembunyikan mereka dari kekejaman dunia.

13. Tokyo Magnitude 8.0

Tokyo Magnitude 8.0 ialah anime dengan memiliki latar pascabencana alam berupa gempa bumi berkekuatan 8.0 SR yang mengguncang Tokyo. Anime ini mengisahkan sosok Mirai yang mengajak adiknya pergi ke Odaiba untuk berusaha menemui orang tua mereka.

14. Anohana: The Flower We Saw That Day

Series sad anime Anohana menceritakan tentang kisah sahabat kecil yang berusaha berdamai dengan kepergian salah satu teman kecil mereka bernama Menma. Disepanjang kisah ini, Anda akan dibuat takjub dengan pengaruh kematian seseorang untuk teman-temannya. Mereka berusaha untuk saling berdamai dan menerima keadaannya.

15. Colorful

Judul sad anime Colorful mengisahkan bahwa cara terbaik dalam menjalani hidup adalah dengan berusaha untuk melaluinya, namun tidak dengan mengakhirinya. Seberapapun berat masalah yang Anda hadapi, Anda harus berusaha menghargai setiap hal kecil yang ada di hidup Anda, agar hidup terasa lebih berwarna.

16. The Wind Rises

Poster film The Wind Rises. Foto: Wikipedia.

Rekomendasi anime sad ending ini mengisahkan sosok Jiro Horikoshi, seorang pemimpi yang sangat ingin membuat pesawat terbang, hingga akhirnya Jiro Horikoshi berhasil menciptakan Mitsubishi A6M Zero Fighter. Kisah perjuangan yang indah sekaligus memilukan ini akan membuat Anda mendapatkan berbagai pelajaran dan makna hidup tentang mimpi, harapan, hingga kehilangan.

17. Whisper of the Heart

Film sad anime Whisper of the Heart ini menceritakan sosok perempuan berjiwa bebas dan periang bernama Shizuku Tsukishima. Shizuku saat itu berusia 14 tahun ia selalu berusaha keras untuk menggapai mimpinya sebagai seorang penulis buku handal. Rintangan berat dan kisah memilukan di dalamnya akan membuat Anda merasakan kesedihan yang mendalam akan mimpi yang berusaha Shizuku raih sekuat tenaganya.

18. The Girl Who Leapt Through Time

Anime sad fantasi ini menceritakan tentang seorang gadis SMA bernama Makoto, ia baru saja menemukan kelebihan dirinya berupa si penjelajah waktu. Namun karena sikapnya yang gegabah tanpa ia sadari bahwa Makoto telah merugikan banyak orang disekitarnya.

19. The Place Promised In Our Early Days

Kisah film persahabatan ini menceritakan 3 murid SMP bernama Sayuri Sawatari, Hiroki Fujisawa, dan Takuya Shirakawa yang berjanji untuk melintasi perbatasan menggunakan pesawat terbang rangkaian mereka sendiri. Namun ternyata janjinya sulit sekali terwujud akibat Sayuri jatuh sakit, hingga suatu ketika mereka berusaha bangkit dan menepati janji yang telah mereka buat.

20. Perfect Blue

Perfect Blue mengisahkan sisi gelap dunia hiburan pertunjukan, anime dewasa ini menceritakan sosok penyanyi terkenal namun ia berkeinginan untuk menjadi aktris. Sosok tersebut bernama Mira Kirigoe yang tergabung dalam grup J-Pop CHAM!. Rintangan yang dihadapi Mira begitu banyak, mulai dari dikuntit hingga image lamanya terbongkar seketika.

Anime bukan hanya hiburan semata, dibalik kisahnya yang beragam tentunya ada banyak sekali pelajaran hidup yang disampaikan serial ataupun filmnya. Setelah membaca rekomendasi 20 anime sad ending terbaik ini, Anda mau menonton dari list film anime sad ending nomor berapa?

NUR QOMARIYAH

