Mengulik Deep Purple, Grub Musik Legendaris Asal Inggris yang Bakal Manggung di Solo, Maret 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Band rock legendaris asal Inggris, Deep Purple bakal manggung di Indonesia tepatnya di Kota Solo pada Maret 2023. Pelantun Soldier of Fortune itu bakal tampil di di Gedung Edutorium UMS Solo dalam konser bertajuk World Tour 2023 bersama band rock legendaris Tanah Air, God Bless.

Event musik itu diselenggarakan Rajawali Indonesia itu untuk mengobati rasa kangen penggemar musik rock klasik Tanah Air, sekaligus memeriahkan HUT ke-50 tahun God Bless.

Profil Lengkap Deep Purple

1. Band Rock yang Bekerja Paling Keras

Dilansir dari laman resmi deeppurple.com, grup musik tersebut dikenal sebagai salah satu band yang bekerja paling keras. Deep Purple yang telah merilis 6 album studio.

Bahkan, sejak 1996 saja, Deep Purple telah melakukan tur global sejak dibentuk pada 1968 dengan sedikit istirahat. Kemudian, pada 2007 (hampir 40 tahun setelah dibentuk), band ini menampilkan 40 jadwal di Prancis di hadapan 150.000 penonton pemenang penghargaan.

Selain itu, musim panas yang lalu band ini bermitra dengan sesama hard rocker Judas Priest dan memulai tur 25 kota yang sangat sukses di AS dan Kanada!

2. Personel Deep Purple

Band Deep Purple awalnya terdiri dari beberapa personel, mulai dari gitaris Ritchie Blackmore, bassis Roger Glover, vokalis Ian Gillan dan David Coverdale, dan organis/komposer Jon Lord. Selain kompak, grup musik yang dibentuk di Hertford, Inggris pada tahun 1968 itu juga telah sukses sejak tahun 60-an.

Buktinya, pada September 1969, band Deep Purple pernah menduduki nomor 4 chart musik di Amerika Serikat.

3. Cikal Bakal Nama Deep Purple

Sebelum memutuskan nama Deep Purple, nama nama lain yang sempat di usulkan sebagai nama band adalah Orpheus, Concrete God, hingga Sugarlump. Pada suatu pagi, Ritchie mengusulkan nama Deep Purple karena itu nama lagu favorit neneknya, yang cukup populer pada tahun 1920-an dan menjadi hit kelompok Nino Tempo And April Steven pada 1963.

Pada 1969, nasib Simper dan Evans didepak secara tiba-tiba oleh Blackmore, Lord, dan Paice. Richtie keluar-masuk pub untuk mencari pengganti. Akhirnya, dia terkesan dengan dua personel Episode Six, Ian Gillan serta Roger Glover.

Deretan Lagu Deep Purple Paling Populer

1. Highway Star (1972)

Dilansir dari bluesrockreview.com, salah satu lagu hits Deep Purple berjudul Highway Star ini bercerita tentang seorang pria dan kegilaannya dengan mobil supersoniknya. Lagu ini menampilkan perpaduan khas permainan oktan tinggi mereka dengan keanggunan neoklasik.

Highway Star secara luas dianggap sebagai salah satu lagu speed rock/metal pertama yang pernah ditulis, lagu lead-off dari band ini. Hingga kini lagu ini tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan adrenalin atau pengaruh selama hampir setengah abad.

2. Smoke on the Water (1972)

Lagu ini terdapat dalam album Machine Head. Dikutip dari ultimateclassicrock.com, lagu ini juga yang membantu mendorong album Machine head menjadi nomor 1 di Inggris dan masuk ke 10 teratas Amerika Serikat.

Ini adalah klasik rock ikonik, polos dan sederhana.



3. Speed King (1970)

Speed King memulai album In Rock yang gagah dan menerima penghargaan sebagai salah satu rock and roll vintage. Performa rock and roll sangat maksimal, penikmat lagi dengan tempo cepat akan menikmatinya selama lima menit tanpa henti.

4. Fireball (1971)

Fireball menjadi kekuatan dan dorongan band yang sangat menakjubkan. Bahkan Ian Paice digadang-gadangkan sebagai salah satu penabuh drum rock and roll terhebat yang pernah ada.

5. Pictures of Home (1972)

Walaupun lagu ini menjadi yang paling diremehkan dari mahakarya Machine Head, Pictures Of Home menampilkan setiap anggota band di puncak kreatif mereka dengan vokal utama dan improvisasi indah di bagian instrumental.

Blackmore keluar dari hard rock dengan musik blues. Bahkan ada ruang untuk solo bass dari Roger Glover dalam Pictures of Home.

TEMPO ARIMBIHP | ANNISA FIRDAUSI

