Athalla Naufal Unggah Foto Dampingi Venna Melinda, Verrell Bramasta Terdampar di Bandara Taoyuan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor sinetron, Athalla Naufal mendampingi ibunya, Venna Melinda menjalani perawatan di rumah sakit setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Ferry Irawan, ayah tirinya. Adik aktor, Verrell Bramasta itu mengunggah foto tengah menguatkan Puteri Indonesia 1994 itu di halaman Instagramnya, Senin, 9 Januari 2023. "Selalu di sini untukmu, Mah," tulisnya dalam Bahasa Inggris pada keterangan unggahannya itu.

Athalla Naufal Setia Dampingi Venna Melinda

Tadi pagi, Athalla Naufal juga menemani ibunya menjalani pemeriksaan sebagai korban KDRT di Polda Jatim. Kemarin, Venna melaporkan kekerasan yang dialaminya di Polres Kediri Kota. Dalam laporan itu, ia melaporkan dianiaya Ferry di sebuah kamar hotel di Kota Kediri. Ia membawa handuk dan baju yang berlumuran darah Venna usai dihajar suaminya. Dari foto yang tersebar viral, terlihat hidung Venna berdarah-darah akibat dihantam Ferry Irawan.

Sebelumnya, lewat unggahan foto di Instagram Storynya, Athalla juga mengunggah tangannya menggenggam tangan ibunya untuk menguatkan. "Love you, Mah," tulisnya diakhiri dengan emotikon hati.

Adapun Verrell Bramasta, lewat unggahan di Instagram Storynya, masih terhambat perjalanan pulangnya dari liburan di Jepang. Verrell mengalami musibah dompet dan paspornya dicuri saat menjalani sesi pemotretan di Jepang. Ia akhirnya mendapatkan paspor sementara berkat dibantu penyanyi Syahrini. Tapi ia tak memiliki visa, sehingga kepulangannya terkatung-katung di bandara internasional Taoyuan, Taiwan.

Belum Ada Tanggapan Verrell Ibunya Jadi Korban KDRT

Verrell mengunggah foto tengah terdampar di Bandara Taoyuan. "Nasib paspor ilang, gak bisa keluar imigrasi. Jadi homeless dulu di bandara Taiwan," tulisnya. Ia diduga mempercepat kepulangannya setelah mendengar ibundanya menjadi korban KDRT Ferry Irawan.

Sudah lama, Verrell kurang menyetujui hubungan ibunya dengan Ferry Irawan. Setiap kali Venna meminta anak-anaknya berkumpul untuk penjajakan dengan Ferry, hanya Verrell Bramasta yang enggan datang. Putra sulung Venna Melinda itu akhirnya mau datang saat diundang makan malam pada 28 Januari 2022, dua bulan sebelum mantan istri Ivan Fadilla ini menikah dengan Ferry pada 7 Maret 2022.

Pertemuan pertama Verrell dan Ferry itu diabadikan Venna. "Akhirnya ketemu sama anakku yang paling besar, yang paling sibuk, super-super sibuk. Kakak thank you for the lovely dinner ya sayang ya, sukses ya. Datang ya kak ya di kawinannya mama," kata Venna Melinda usai pertemuan itu.

Verrell sendiri juga mengunggah foto kebersamaannya bersama ibu, Athalla, dan Ferry,. "Selama mama bahagia, aku hanya bisa berdoa untukmu. Bismillah.." tulis Verrell Bramasta di halaman Instagramnya, 28 Januari 2022. Verrell belum membuat unggahan apa pun setelah kasus KDRT terhadap ibunya ini.

