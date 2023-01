Perjalanan Laura Basuki, Film Pertama Langsung Raih Aktris Pendatang Baru Terbaik

TEMPO.CO, Jakarta - Pada hari ini atau 9 Januari 2023 merupakan hari jadi Laura Basuki yang ke- 35 tahun. Perempuan yang akrab disapa Laura ini adalah seorang model dan aktris dari pasangan Wibowo Basuki dan Thi Kieu Tien. Sejumlah judul film telah dibintangi perempuan berzodiak Capricorn ini.

Ketertarikan Laura dengan dunia model sudah berlangsung sejak di bangku sekolah. Selain sebagai model iklan dan majalah, beberapa kali sebagai model video klip band-band ternama Indonesia, seperti Nidji, The Titans, T-Five dan Lyla.

Setelah memulai karier sebagai seorang model, Laura mulai menjajal dunia akting dengan membintangi film pertamanya berjudul Gara-Gara Bola (2008). Pengalaman ini mengantarkannya sebagai Aktris Pendatang Baru Terbaik serta Terfavorit pada Indonesian Movie Awards 2009. Setelah itu, sejumlah tawaran bermain film menghampiri Laura Basuki. Setelah itu, Laura bermain di film 3 Hati Dua Dunia (2010) dan beradu akting dengan Reza Rahardian dan Arumi Bachsin.

Semenjak saat itu, Laura Basuki sukses menjadi tokoh papan atas di usianya yang baru menginjak 22 tahun. Beberapa judul film turut dimainkannya antara lain Republik Twitter (2012), Madre (2013), Haji Backpacke 92014), Love and Faith dan The Returning (2015) dan Susi Susanti: Love All (2019). Film terbarunya adalah Cek Toko Sebelah 2 (2022) yang beradu akting dengan Ernest Prakarsa dan Dion Wiyoko.

Sukses membintangi sejumlah film, mengantarkan Laura Basuki memeroleh banyak penghargaan. Lewat film Before, Now & Then (2022), Laura berhasil membawa pulang penghargaan internasional untuk kategori best supporting performance dari Berlin International Film Festival dan memenangkan penghargaan pemeran pembantu wanita terpuji film bioskop Festival Film Bandung.

Laura Basuki telah menemukan tambatan hatinya, yaitu Leo Satrya Sandjaja. Pada 25 Juni 2011, keduanya melangsungkan pernikahan di Gereja Reformed Injili, Kemayoran, Jakarta. Pasangan ini dikaruniai seorang putra bernama Owen Sandjaja yang lahir pada 7 Januari 2016.

NAOMY A. NUGRAHENI

