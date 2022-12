Perjalanan Karier Laura Basuki Sebelum Bintangi Cek Toko Sebelah 2

TEMPO.CO, Jakarta - Laura Basuki menjadi salah satu pemain baru di film Cek Toko Sebelah 2. Setelah 6 tahun sejak film pertama, akhirnya Cek Toko Sebelah 2 akan tayang di bioskop pada Kamis, 22 Desember 2022.

Di film keduanya ini masih akan membahas kisah permasalahan yang terjadi di dalam keluarga Ko Afuk, seper drama percintaan Erwin bersama Natalie, serta permasalahan rumah tangga Yohan dan Ayu. Meskipun di film kedua ini, ada sedikit penyesuaian. Salah satunya, karena kebutuhan skrip ada perubahan pada pemeran Natalie, yang kini diperankan oleh Laura Basuki.

Sebelum menyaksikan penampilannya sebagai Natalie, tidak ada salahnya untuk mengetahui perjalanan karier Laura Basuki sebelum membintangi Cek Toko Sebelah 2. Berikut ringkasannya:

Bercita-cita sebagai Kasir

Laura Basuki merupakan aktris kelahiran 9 Januari 1988 ini memiliki darah Jawa, Tionghoa dan Vietnam. Ia mengawali karirnya sebagai model yang kemudian debut sebagai aktris lewat film Gara Gara Bola pada 2008 lalu. Sebelum dikenal sebagai aktris, ia pernah bercita-cita sebagai seorang kasir.

Laura Basuki membintangi film Cek Toko Sebelah 2. Dok. Starvision

Setelah debut akting lewat film Gara Gara Bola, Laura Basuki mendapatkan beberapa tawaran lain. Ia kemudian juga membintangi film lain seperti 3 Hati Dua Dunia, Satu Cinta, #RepublikTwitter, Di Timur Matahari, Madre, dan film lain yang rilis sebelum Cek Toko Sebelah 2 yaitu Before, Now & Then (Nana).

Meraih Banyak Penghargaan

Sukses membintangi sejumlah film juga diiringi dengan banyaknya penghargaan yang ia kumpulkan. Di fllm sebelumnya Laura Basuki berhasil memenangkan dua penghargaan sekaligus untuk kategori pendatang baru wanita terbaik dan pendatang baru wanita terfavorit di ajang Indonesia Movie Actors Awards.

Sementara yang terbaru, lewat film Before, Now & Then (Nana) ia berhasil membawa pulang penghargaan internasional untuk kategori best supporting performance dari Berlin International Film Festival dan memenangkan penghargaan pemeran pembantu wanita terpuji film bioskop Festival Film Bandung.

Laura Basuki meraih penghargaan Silver Bear untuk Pemeran Pendukung Terbaik di Festival Film Berlinale ke-72 berkat perannya di Before, Now & Then (Nana). Dok. KBRI Berlin.

Perdana Kerja Bareng Ernest Prakasa

Meski sudah lama berkarir di industri film, namun Laura Basuki baru pertama kalinya bekerja sama dengan Ernest Prakasa di Cek Toko Sebelah 2. Di film ini, ia dan Ernest sebagai sepasang kekasih yang ingin ke jenjang yang lebih serius. Karena dituntut beradegan mesra dengan Ernest, Laura sampai tidak enak hati kepada Meira Anastasia, istri Ernest. Hal tersebut karena Laura harus beradegan mesra dengan Ernest, sementara Meira juga melihat langsung di lokasi karena berperan sebagai co-director di film Cek Toko Sebelah 2.

Walaupun sempat tidak enak dengan kondisi tersebut, namun Laura Basuki dengan mulus menyelesaikan syuting bersama pemain lainnya. Ia bahkan mengungkapkan rasa senangnya bisa memerankan karakter Natalie. Karena kebetulan, ia dan karakter Natalie memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama suka makan mie instan.

Laura Basuki dan Ernest Prakasa dalam film Cek Toko Sebelah 2 . Dok. Starvision

Cek Toko Sebelah 2 masih diperankan oleh Ernest Prakasa, Chew Kin Wah, Dion Wiyoko, Adinia Wirasti, Adjis Doa Ibu, Awwe, Yusril Fahriza, dan Hernawan Yoga dengan cast yg baru bergabung Laura Basuki, Widuri Putri, Maya Hasan.

Film Cek Toko Sebelah 2 kembali disutradarai dan ditulis Ernest Prakasa, yang dibantu oleh Meira Anastasia. Di film kedua ini, masih akan bercerita tentang Erwin dan Yohan. Namun kali ini dengan masalah baru. Erwin yang hendak melamar Natalie namun terbentur restu, dan Koh Afuk yang menuntut Yohan dan Ayu untuk segera punya momongan.

