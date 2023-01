Winter Aespa Bernama Asli Kim Min Jeong, Bagaimana Asal-usul Nama Populernya Itu?

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Min Jeong atau Winter Aespa belakangan disoroti penggemarnya, karena baru saja berulang tahun usia 22. Winter anggota pertama di grup Aespa. Ia lead vocalist dan lead dancer di Aespa. Winter dianggap sebagai idola serba bisa oleh para penggemarnya.

Asal-usul nama panggung Winter

Winter Aespa penyanyi Korea Selatan atau idola K-Pop di bawah SM Entertainment. Mengutip KProfiles, Winter Aespa lahir pada 1 Januari 2001 di Busan, Korea Selatan. Ia tak debut dengan nama aslinya, namun ia diberikan beberapa pilihan nama panggung oleh agensinya.

Winter nama yang kemudian dia pilih. Sebab, Winter lahir di musim dingin merujuk bahasa Inggris. Nama Winter dianggap mewakili citra yang jelas dan polos, seperti pribadi aslinya.

Winter lulusan Sekolah Dasar Yangsan Samsung dan Sekolah Menengah Yangsan Samsung. Dia juga alumni dari High School Graduation Equivalency Examination. Winter Aespa juga anggota termuda atau maknae di Got The Beat, grup Korea Selatan yang dibentuk oleh SM Entertainment pada 2022.

Perjalanan karier Winter Aespa

Perjalanan karier Winter Aespa dimulai saat dirinya berusia 17 tahun dan sedang mengikuti salah satu festival tari. Seorang manajer casting SM Entertainment melirik bakat yang dimiliki Winter. Meski sempat ragu-ragu dengan penawaran tersebut, namun Winter menerimanya dan pindah ke Seoul bersama keluarganya.

Sebelum debut menjadi anggota Aespa, Winter sempat menjadi trainee selama empat tahun. Pada 27 Oktober 2020, SM Entertainment mengumumkan Winter sebagai anggota pertama Aespa. Winter memulai debutnya dengan Aespa pada 17 November 2020. Debut itu dengan single digital Black Mamba.

Berselang satu tahun setelah debut, Winter berhasil mendapat penghargaan di beberapa ajang, yaitu Asia Artist Awards dan Melon Music Awards. Pada 27 Desember 2021, bersama dengan Karina temannya di Aespa, Winter menjadi anggota grup GOT The Beat. Mengutip Kpopping, Winter memulai debutnya sebagai anggota Got The Beat dari proyek Girls On Top pada 3 Januari 2022.

Diskografi

Selama satu tahun debut sebagai idola K-Pop, Winter bersama Aespa telah merilis beberapa single dan satu mini album.

Single

Black Mamba (2020)

Forever (2021)

Next Level (2021)

Mini album

Savage (2021)

