Christine Hakim Main Serial HBO The Last of Us, Diduga Ada Aktor Indonesia Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris senior, Christine Hakim menjadi sorotan hingga trending di Twitter setelah terungkap ikut bergabung dalam serial televisi drama pasca-apokaliptik Amerika, The Last of Us. Diketahui Christine Hakim berperan sebagai ilmuan dalam serial yang akan tayang pada 15 Januari 2023 di HBO.

Berperan Sebagai Ilmuan

Informasi tersebut diungkapkan oleh pemiliki akun Twitter @NaughtyDogInfo pada Minggu, 18 Desember 2022. Dalam cuitannya, akun tersebut membagikan foto dari cuplikan trailer, terlihat Christine Hakim mengenakan baju laboratorium.

"Teori The Last of Us HBO: Infeksi Otak Cordyceps mungkin berasal dari Indonesia. Di TV Spot yang baru-baru ini dirilis, kita melihat seorang ilmuwan yang diperankan oleh aktris Indonesia Christine Hakim memegang sesuatu yang tampak seperti jamur di laboratorium," cuit @NaughtyDogInfo.

Christine Hakim dalam serial The Last of Us dari HBO. Foto: Twitter/@NaughtyDogInfo

Berhubungan dengan Indonesia

Memperkuat dugaan kalau cerita The Last of Us memiliki hubungan dengan Indonesia, dalam cuitan tersebut, disebutkan juga tentang kru TLOU HBO di Calgary terlihat syuting adegan di gedung SAIT Senator Burns dengan alat peraga Kementerian Kesehatan Indonesia di sekitar area tersebut, sekitar setahun lalu. "Kru HBO juga merekam adegan di restoran lokal Vietnam," cuitnya.

Sepekan sebelum rekaman tersebut dirilis, seorang kru membagikan sedikit pengalamannya yang diduga di lokasi syuting The Last of Us. "Set tempat saya berada mungkin sekitar tahun 80-90-an, di Jakarta Indonesia, saya juga agak bingung, saya tidak menyelesaikan seluruh permainan, tapi saya pikir itu semacam kilas balik sesuatu. Ada seorang Jendral Indonesia dikawal oleh 2 petugas polisi dan 2 tentara. Dia pergi ke restoran lokal untuk mencari seorang ilmuan perempuan muda dan berbicara tentang sesuatu. Saya adalah salah satu petugas polisi dan mereka menempatkan saya di luar sebagai pengintai, jadi saya tidak terlalu mendengar apa yang mereka lakukan," tulis @yanks_18.

Ada Aktor Indonesia Lain di The Last of Us?

Diduga Christine Hakim bukan satu-satunya orang Indonesia yang akan membintangi The Last of Us. Dugaan ini muncul akibat cuitan sutradara Timo Tjahjanto yang baru merilis film terbarunya di Netflix, The Big 4. Ia memberikan isyarat kalau ada aktor Indonesia lain yang akan bergabung dalam serial Amerika tersebut. "Dan dia bukan satu-satunya orang Indo," cuit Timo.

Game The Last of Us Remastered. Apixelatedview.com

Serial Berdasarkan Video Game

The Last of Us adalah serial yang dibuat oleh Craig Mazin dan Neil Druckmann untuk HBO. Berdasarkan video game 2013 dengan nama yang sama kemudian dikembangkan oleh Naughty Dog, serial ini akan mengikuti Joel (Pedro Pascal), seorang penyelundup yang bertugas mengawal remaja Ellie (Bella Ramsey) melintasi Amerika Serikat pasca-apokaliptik. Ini akan menampilkan Gabriel Luna sebagai adik laki-laki Joel, Tommy, Merle Dandridge sebagai pemimpin perlawanan Marlene, dan Anna Torv sebagai rekan penyelundup Joel, Tess.

The Last of Us disebutkan sebagai produksi televisi terbesar dalam sejarah Kanada, yang difilmkan di Alberta dari Juli 2021 hingga Juni 2022. Ini adalah serial HBO pertama yang didasarkan pada video game, dan merupakan produksi bersama oleh Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Naughty Dog, The Mighty Mint, dan Word Games.

Infeksi Otak Cordyceps dalam The Last of Us

Mengutip dari Screenrant, Cordyceps Brain Infection (CBI) atau Infeksi Otak Cordyceps yang ditampilkan dalam franchise The Last of Us adalah infeksi jamur yang bertanggung jawab untuk memusnahkan separuh masyarakat dalam franchise The Last of Us. Meskipun infeksi adalah inti dari alur cerita, dan baik game asli maupun sekuelnya memberikan wawasan tentang bagaimana penyebarannya, detailnya dapat dengan mudah terlewatkan.

Dalam The Last of Us asli, wabah awalnya dimulai pada September 2013. Jamur menginfeksi seseorang saat mereka masih hidup, karena infeksi hanya dapat menyerang tubuh yang hidup, bukan yang mati. CBI dapat menyebar melalui gigitan dari individu yang terinfeksi atau paparan spora.

