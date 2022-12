Kegelisahan Laura Basuki Dipasangkan dengan Ernest Prakasa di Film Cek Toko Sebelah 2

Meski sempat tenang ketika syuting dimulai, tapi setelahnya Laura Basuki tetap tidak enak, sampai bertanya-tanya ke Meira Anastasia tentang aktingnya bersama Ernest. “Cuma ya pas sudah on cam lupa tuh, begitu off, cut, langsung kepikiran, Meira gimana ya, dan nanya, ‘Meii aman enggak ya?’,” ucap Laura Basuki dengan polos.

“Jadi gini, sebenernya lebih ke enggak enak hati, karena adegannya banyak romantis dan lucu-lucu. Beradegan itu sama suami yang istrinya ada lokasi di depan monitor dan men-direct,” kata Laura Basuki dalam jumpa pers perilisan official trailer Cek Toko Sebelah 2 pada Selasa, 22 November 2022.

Putar Film Before, Now & Then (Nana) di Bandung, Penonton Datang Berkebaya

Kini film Before, Now & Then (Nana) telah diputar lebih dari 20 negara dan 50 festival dan bulan depan akan tayang di bioskop di Korea Selatan.

