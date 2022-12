Pengumuman Pemenang Film Pilihan Tempo 2022: Autobiography, Film Pilihan Tempo 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Tempo kembali menggelar Film Pilihan Tempo 2022. Tim juri telah menyeleksi film-film yang diproduksi sepanjang Januari hingga awal Desember 2022. Selanjutnya juri mendiskusikan film-film yang masuk sebagai nomine dalam tujuh kategori. Film Autobiography karya debut Makbul Mubarak dan (prod: Yulia Evina Bhara, PH: Kawankawan Media) menjadi Film Pilihan Tempo 2022.

Salah satu juri, Budi Irawanto menjelaskan mengapa Autobiography memenangkan hati para juri.

"Film ini berhasil menyodorkan kisah yang memiliki resonansi pada sejarah kelam," ujarnya, " kekuasaan yang diwarnai kekerasan di negeri ini tanpa terperangkap ke dalam dramatisasi yang eksesif serta tak mempersempit ruang tafsir penonton dalam merenungkan pesan yang didedahkan film ini."

Tim Juri Penilaian Film Pilihan Tempo

Penilaian Film Pilihan Tempo terdiri dari tujuh kategori tersebut yakni Film Pilihan, Sutradara Pilihan, Penulis Skenario, Aktris Pilihan, Aktor Pilihan, Aktris Pendukung Pilihan, Aktor Pendukung Pilihan.

Tim juri Tempo yang terdiri dari wartawan senior dan penulis, Leila S. Chudori; pengamat film dan pengajar di UGM, Budi Irawanto; jurnalis Tempo: Seno Joko Suyono, Nurdin Kalim, Dian Yuliastuti, Aisha Shaidra dan Mitra Tarigan - mendiskusikan masing-masing kategori dengan argumentasi yang tajam.

Melewati Persaingan Ketat

Film-film dan para pemeran yang masuk sebagai nomine bersaing ketat dalam penjurian. Akhirnya tim Juri memutuskan para pemenang dengan gembira.

Argumentasi untuk Sutradara Pilihan jatuh kepada Kamila Andini, karena ia berhasil menjalin seluruh elemen sinematografis menjadi sebuah keutuhan yang padu. "Seraya menunjukkan sensibilitasnya dalam mengeksplorasi gestur serta ketubuhan aktris dan aktornya yang selaras dengan narasi yang diusungnya," kata Budi lagi.

Poster film Before, Now & Then. Foto: Instagram Kamila Andini.

Sedangkan untuk Penulis Skenario Pilihan pilihan jatuh pada Gina S. Noer. Gina berhasil membahas persoalan masyarakat kita lewat dua remaja di tengah makin kuatnya konservatisme yang cenderung menyalahkan korban dalam setiap tragedi. Menggunakan pendekatan baru, Gina berhasil menjelajahi dunia digital sebagai medium yang mengasyikkan sekaligus mampu membunuh kehidupan.

Berikut daftar Film Pilihan Tempo 2022

Film Pilihan: Autobiography - Sutradara Makbul Mubarak, produser: Yulia Evina Bhara, Produksi: Kawankawan Media

Sutradara Pilihan: Kamila Andini - Before, Now and Then

Penulis Skenario Pilihan: Gina S. Noer - Like and Share

Aktris Pilihan: Happy Salma - Before, Now and Then



Aktor Pilihan: Kevin Ardilova - Autobiography



Aktris Pendukung Pilihan: Laura Basuki- Before, Now and Then



Aktor Pendukung Pilihan: Arswendy Beningswara - Autobiography.

Ikuti laporan lengkapnya di: https://majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/167666/autobiography-film-pilihan-tempo-2022

DIAN YULIASTUTI