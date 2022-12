Anime Slam Dunk Dibuat Ulang, Aksi Basket Lebih Realistis

TEMPO.CO, Jakarta - Tak lama lagi, penggemar anime Slam Dunk bisa segera mengobati kerinduan kepada aksi Hanamichi Sakuragi dan kawan-kawannya. Sebab, akan muncul karya remake anime tersebut dengan judul ‘The First Slam Dunk’.

Di kanal youtubenya, Toei Animation mengumumkan, anime bertema basket itu akan rilis pada bulan Maret 2023.

Toei Animation juga mengunggah trailer 'The First Slam Dunk' di kanal youtubenya. Berdurasi 1 menit 14 detik, terlihat aksi-aksi memukau Sakuragi, Ryota Miyagi dan kawan-kawannya dalam pertandingan basket.

Suguhan grafik semi 3D menampilkan gerakan basket yang lebih nyata dan nampak hidup. Film ini akan menjawab rasa penasaran dan keinginan penggemar Slam Dunk yang ingin melihat aksi basket nyata dalam anime.

Dilansir dari Screen Rant, anime ‘Slam Dunk’ adalah karya Takehiko Inoue yang memulai debutnya pada 1990 sebagai bagian dari rangkaian manga Shonen Jump yang diterbitkan secara rutin tiap minggu.

Manga ‘Slam Dunk’ menceritakan kisa Hanamichi Sakuragi, seorang berandalan yang dicampakkan oleh gadis-gadis. Setelah mendaftar di SMA Shohoku, Hanamichi menjadi tertarik pada seorang gadis bernama Haruko Akagi yang menyukai permainan bola basket yang kemudian mendorongnya untuk bergabung dengan tim basket sekolah.

Sementara itu, Sakuragi tidak tertarik pada olahraga, dia bergabung dengan tim basket hanya untuk membantu hubungannya dengan Haruko. Setelah mengatasi masalah penyesuaian yang khas, Sakuragi terikat dengan anggota tim lainnya, termasuk saudara laki-laki Haruko, Takenori, yang menurutnya sama-sama tidak cocok dengannya. Semakin banyak ikatan yang terjalin antar pemain, semakin baik mereka dalam bermain basket, sampai akhirnya mereka menjadi pesaing juara.

Laman Screen Rant menjelaskan bahwa ‘Slam Dunk’ berjalan mulai dari 1990 hingga 1996, yang menjadi salah satu anime paling populer saat itu dan anime olahraga paling populer yang pernah ada. Anime ini membuka pintu kesuksesan untuk anime olahraga lainnya, seperti ‘Haikyuu!’ daan ‘Blue Lock’.

Melansir laman Antara, secara pribadi Takehiko Inoue diberi kewenangan untuk mengarahkan film ini dan menulis naskahnya oleh Toei Animation. Di antara staff yang terlibat, terdapat nama-nama yang cukup terkenal, seperti desainer karakter dan sutradara animasi Yasuyuki Ebara (‘Kabaneri of The Iron Fortress’) dan sutradara teknis Katsuhiko Kitada (‘Attack on Titan’, ‘Major: Yujo no Winning Shot’), Naoki Miyahara (‘Digimon Adventure’, ‘Popin Q’), Thoshio Ohasi (‘LayereD Stories ‘), dan Yu Kamatani (‘Looking for Magical DoReMi’, ‘Precure Super Stars!’).

Seperti yang dikatakan oleh Inoue dalam wawancara pada 2007 dengan Anime News Network, walaupun kemungkinan teknis ceritanya hanya berfokus pada alur bola basket sekolah menengah, tetapi fokus utama dari 'The First Slam Dunk' masih sama, yakni kisah persahabatan yang berkembang di antara para pemain dalam tim.

Anime Jepang terbaru ini patut ditunggu dan ditonton.

MUHAMMAD SYAIFULLOH

