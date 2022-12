Pemeran Mu Deok dalam Drama Korea Alchemy of Souls, Simak Profil Jung So Min

TEMPO.CO, Jakarta - Jung So Min merupakan aktris Korea Selatan yang memulai debutnya melalui serial televisi Bad Guys. Saat itu, Jung hanya mendapat peran sebagai tokoh pendamping. Tapi, kehadirannya segera mencuri perhatian publik dan sejumlah produser. Terbaru, Jung So Min berperan sebagai tokoh utama, Mu Deok dalam drama Korea, Alchemy of Souls.

Pada 2010, Jung So Min segera mendapat peran utamanya sebagai Oh Ha Ni dalam drama korea Playful Kiss. Mengutip The Famous People, drama ini kurang sukses di Korea, tapi berhasil menjadi perbincangan di level internasional.

Sejak saat itu, karier Jung So Min di industri perfilman menanjak secara perlahan. Kini, ia telah membintangi belasan program televisi dan film. Ia juga sempat muncul beberapa kali menjadi aktris video musik untuk sejumlah penyanyi.

Masa muda Jung So Min

Jung So Min lahir pada 16 Maret 1989. Menurut sejumlah sumber, ia terlahir dari keluarga kaya. Ayahnya merupakan salah satu kepala perusahaan swasta terbesar di Korea Selatan.

Sebelum sukses seperti saat ini, ayahnya Jung So Min diketahui sempat melarang anaknya untuk terjun ke dunia hiburan. Namun, ayahnya berubah pikiran ketika mengetahui putrinya mendapat beasiswa penuh dari salah satu sekolah seni berbekal kemampuan aktingnya.

Film, drama, dan program televisi

Setelah berhasil dengan drama Playful Kiss, Jung So Min terlibat dalam sebuah program televisi komedi situasi buatan MBC berjudul Standby pada 2012. Acara ini tergolong sukses dan diproduksi hingga lebih dari 100 episode.

Pada tahun yang sama, ia membintangai drama korea Can We Get Married? sebagai Hye Yoon. Jung Soo Min juga sempat muncul dalam drama buatan KBS 2, Came to Me and Became a Star.

Setiap tahun, ia hampir selalu ikut dalam proyek film atau drama. Beberapa proyek itu serial televisi Big Man (2014), film Twenty dan Alice: Boy from Wonderland (2015), serial The Sound of Your Heart (2016).

Dalam drama Alchemy of Souls bergenre fantasi dan sejarah juga menceritakan semacam cinta segitiga rumit antarpenyihir. Jung So Min beradu peran dengan Lee Jae Wook sebagai Jang Uk dan Go Yoon Jung sebagai Nak Su.

Penghargaan

Pada 2010, Jung So Min masuk nominasi sebagai Aktris Baru Terbaik untuk perannya di drama Playful Kiss dari MBC Drama Awards. Ia juga sempat memenangkan Penghargaan Bintang Baru dari Festival Model Asia keenam pada 2011.

Bakat Jung So Min semakin diakui ketika ia menerima penghargaan sebagai Pendatang Baru Terbaik dalam kategori komedi atau situasi komedi saat acara Penghargaan Hiburan MBC ke-12 pada 2012.

Pada 2016, Jung So Min juga memenangkan Penghargaan Pasangan Terbaik bersama Lee Kwang Soo berkat perannya di drama Korea atau drakor The Sound of Your Heart di KBS Entertainment Awards ke-15. Pada 2017, ia juga menerima banyak nominasi dalam beberapa kategori untuk karyanya di My Father is Strange.

