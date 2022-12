Kumpulan 30 Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 untuk Motivasi Lebih Baik

TEMPO.CO, Jakarta - Tak lama lagi, kita akan menyambut Tahun Baru 2023. Tahun Baru identik dengan resolusi, doa, dan harapan baru. Ada banyak kata-kata untuk merayakan pergantian tahun. Nah berikut ini kumpulan ucapan selamat Tahun Baru 2023 yang unik dan memotivasi.



Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 yang Memotivasi

1. Selamat Tahun Baru 2023! Semoga Tahun Baru membawa kebahagiaan, kedamaian, serta kemakmuran kita semua.

2. Selamat Tahun Baru! Semoga tahun yang akan datang kedamaian senantiasa menyertai

3. kita.Selamat Tahun Baru, semoga di tahun ini selalu dilimpahi berkah kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Semoga Tuhan selalu menyertai langkah kita.

4. Lika-liku kehidupan 2022, tahun yg berat. Semoga 2023 bahagia menghampiri dan kalaupun ada tangis, itu tangis kebahagiaan.

5. Selamat Tahun Baru untukmu dan keluargamu! Semoga tahun ini akan membawa semua hal baik dalam hidup.

6. Jadikan tahun ini sebagai pembelajaran dan bekal menjalani kehidupan di tahun mendatang. Selamat merayakan Tahun Baru!

7. Setahun telah kita lalui bersama. Suka duka menghiasi sepanjang tahun. Di penghujung tahun ini kupanjatkan doa agar kita selalu bahagia.

8. Happy New Year buat kita yang sudah berjuang selama 365 hari. Aku harap 2023 bisa lebih baik lagi.

9. Selamat Tahun Baru! Berharaplah pada tuhan, bukan pada tahun.

10. Selamat Tahun Baru! Semoga Tuhan senantiasa memberikan kebahagiaan yang menghiasi hidup Anda.

Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 dalam Bahasa Inggris

11. Happy New Year 2023! May The New Year bring you happiness, peace, and gratefulness.

12. Happy New Year to you! May the upcoming year bring you holy blessings and peace!

13. Have a great year ahead! May this year be full of new challenges and opportunities.

14. Happy New Year to you and your family! I hope The New Year will bring all the great things in life.

15. It is time to forget the past. Let's celebrate a new start. Happy New Year!

16. May The New Year offers a good start to our life. May we have all our dreams fulfilled.

17. Thanks for the happiest year of my life. Happy New Year!

18. I can't believe it's been a year since I became a better person. Let's explore what we want to see more.

19. I want to make sure I look nice when I start The New Year.

20. Let's move on from the past and start the new incredible journey!

Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 Romantis Buat Pacar

21. Happy New Year babe! I hope the best year for us.

22. Selamat Tahun Baru. Tak perlu kembang api, karena hatiku meledak setiap saat karenamu.

23. Selamat tahun baru, mungkin bukan tahun terbaik tapi aku menemukan orang terbaik ditahun ini.

24. Sayang, aku bermimpi menghabiskan seratus tahun lagi denganmu! Selamat Tahun Baru untukmu!

25. Selamat Tahun Baru, mari membuka lembaran baru bersamaku.

26. Aku berjanji akan selalu bersamamu di tahun-tahun yang akan datang. Aku sangat mencintaimu. Selamat Tahun Baru!

27. Selamat Tahun Baru, I know it's not the best year for us, but we survive until this time. Proud of you, ILY.

28. Selamat Tahun Baru, cukup tahun saja yang berbeda, kamu tetap seperti ini menjadi milikku.

Happpiest New Year, mari kita mulai dari nol lagi.

29. Happy New Year! Semoga keinginan dan cita-citamu bisa tercapai. Kalo bingung mau jadi apa, jadi pacarku saja.

30. Happy New Yar, Dear! Semoga di tahun 2023 kita bisa lebih baik dan dimudahkan segalanya.

Itulah tadi sederet rekomendasi ucapan tahun baru 2023. Anda bisa mengirimkan ucapan atau kata-kata diatas kepada orang terdekat maupun mempostingnya di media sosial.

LALA DITA PANGESTU

Baca juga: 10 Rekomendasi Film Natal Terbaru 2022, Seru Buat Pengisi Momen Liburan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.