Weezer Nyanyi Lagu Anak Sekolah dan Sapa Fans di Soundrenaline 2022: Assalamualaikum, Selamat Malam Bestie

TEMPO.CO, Jakarta - Weezer sukses menutup Soundrenaline 2022 hari pertama pada Sabtu, 26 November 2022 di Allianz Eco Park, Ancol, Jakarta. Grup musik rock asal Los Angeles ini terus menyapa penggemar yang hadir menggunakan Bahasa Indonesia dan penampilan mereka semakin spesial karena membawakan lagu Anak Sekolah yang dipopulerkan oleh Chrisye.

"Assalamualaikum. Selamat malam, bestie. Kami Weezer dari Los Angeles. Apa kabar semua? Selamat datang, ini bakal seru. Kami senang bisa bermain di Indonesia. Kami terakhir ke sini 9 tahun lalu. Kalian suka Weezer juga, bro?" kata vokalis Weezer, Rivers Cuomo dengan terbata-bata.

Weezer tampil di panggung utama, A Stage sekitar pukul 21.11 WIB. Grup beranggotakan Rivers Cuomo, Patrick Wilson, Matt Sharp, dan Jason Cropper ini menjadi salah satu penampil yang paling dinantikan oleh para pengunjung Soundrenaline 2022. Sebelum menyapa fans, Weezer membuka penampilannya dengan lagu My Name Is Jonas, Beverly Hills, Magic, Hash Pipe, dan Pork and Beans tanpa henti.

Nyanyi Lagu Anak Sekolah

Anak Sekolah menjadi lagu ke-10 yang dibawakan Weezer di panggung Soundrenaline 2022. Pekan lalu, penggemar Weezer di Indonesia dihebohkan dengan video penampilan Rivers Cuomo membawakan lagu Anak Sekolah dengan Bahasa Indonesia yang cukup fasih dan lancar. Video tersebut viral dan membuatnya semakin ditunggu untuk membawakan lagu Anak Sekolah secara langsung di Soundrenaline 2022.

Para penonton yang memenuhi area panggung ikut bernyanyi dan berjoget bersama diringi irama musik yang gembira. Banyak juga penonton yang mengabadikan momen langka tersebut menggunakan ponsel mereka.

Bahasa Gaul Indonesia

Rivers Cuomo sepertinya sangat berupaya untuk mencari tahu bahasa-bahasa gaul yang sedang tren di masyarakat Indonesia saat ini. Ia mengucapkannya di atas panggung hingga membuat para penonton histeris dan tertawa. "Buset, kalian mantul. Kamu nanya? Indonesia sangar, kalian penonton luar biasa," katanya.

Total belasan lagu dibawakan Weezer selama hampir 1 jam. Lagu-lagu tersebut adalah Teenage Dirtbag, Undone (The Sweater Song), The Good Life, Island in the Sun, Africa, Say It Ain't So, dan Buddy Holly. Weezer juga menyanyikan lagu barunya, yaitu What Happens After You?.

"Terima kasih, semuanya. Weezer cinta Indonesia. Tadi sangat seru, dadah bestie," kata Rivers Cuomo sebelum menyanyikan lagu penutup.

