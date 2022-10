Taylor Swift Lebih Personal di Album Midnights, Siapkan Video Musik Berkonsep Unik

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Taylor Swift resmi kembali lewat album ke-10 bertajuk Midnights yang dirilis pada Jumat, 21 Oktober 2022. Taylor Swift ingin membawakan album ini dengan pendekatan yang lebih personal dan mengisahkan cerita-cerita pribadinya melalui deretan lagu di album tersebut.

"Ini adalah koleksi dari musik yang aku tulis di tengah malam, perjalanan dari teror maupun mimpi-mimpi indah," kata Taylor Swift, dikutip dari unggahannya di media sosial.

Midnights menandai kembalinya Taylor Swift ke suara pop dengan produser Jack Antonoff. Dalam sebuah unggahan di Instagram, Taylor Swift menyebut Midnights sebagai "perjalanan liar" dan betapa bahagianya dia bersatu kembali dengan Antonoff.

"Kami telah membuat musik bersama selama hampir satu dekade. Namun... ini adalah album pertama kali yang kami lakukan hanya dengan kami berdua sebagai kolaborator utama," katanya.

Taylor Swift juga merilis film musik Midnights, di mana dia bergabung kembali dengan sinematografer Rina Yang untuk visualnya. "Saya suka mendongeng, saya suka menulis lagu, saya suka menulis video, saya suka mengarahkannya. Dan ini adalah kesempatan yang sangat menyenangkan untuk bekerja lagi dengan sinematografer Rina Yang, yang merupakan kolaborator saya dalam film pendek 10 menit All Too Well," kata Taylor Swift.

Taylor Swift dalam trailer teaser video musik album Midnights. Foto: Instagram/@taylorswift

Musisi 32 tahun ini kemudian memberi bocoran tentang musik video untuk album Midnights dalam trailer teaser selama acara Thrusday Night Football. Ia mengucapkan terima kasih kepada Amazon yang telah memberinya kesempatan untuk menunjukkan kepada penggemarnya cuplikan teaser tampilan pertama dari proyek rahasia yang telah dia kerjakan dalam waktu yang sangat lama. "Proyek-proyek itu adalah film musik Midnights, video musik yang saya buat untuk album ini untuk mengeksplorasi secara visual tentang keseluruhan rekaman ini," katanya.

Taylor Swift mengaku sangat menyukai proyek terbarunya ini, terlebih karena dia memiliki ketertarikan pada storytelling, menulis lagu dan mengarahkan video musiknya. "Kami benar-benar ingin menantang diri kami sendiri untuk melakukan hal yang berbeda kali ini dan saya sangat bangga dengan apa yang kami buat dan saya sangat berharap kalian menyukainya," kata Taylor Swift.

Aktor yang terlibat dalam video musik ini adalah Alana Haim, Danielle Haim dan Este Haim dari band Haim. Kemudian produser album Jack Antonoff, model Laith Ashley, komedian Mike Birbiglia, pemenang Oscar Laura Dern, komedian John Early, aktor "It's Always Sunny in Philadelphia" Mary Elizabeth Ellis, maestro rias Pat McGrath dan ikon Dita Von Teese.

Video itu juga menampilkan Taylor Swift, dengan tampilan penuh warna mulai dari gaun flapper yang terinspirasi tahun 1920-an hingga jubah berkilau ala pakaian bergaya Marie Antoinette.

Video musik pertama adalah lagu Anti-Hero yang tayang perdana pada Jumat, 21 Oktober pukul 8 pagi waktu setempat. Anti-Hero adalah lagu ketiga di album tersebut yang ditulis oleh Swift dan Antonoff.

Selama sebulan terakhir Taylor Swift telah membocorkan judul lagu di album Midnights. Dia menyebutnya sebagai kisah 13 malam tanpa tidur terlama sepanjang hidup.

