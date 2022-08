Taylor Swift Gondol MTV Video Award 2022: Profil, Penghargaan, Karir dan...

TEMPO.CO, Los Angeles -Penyanyi Taylor Swift, kembali meraih prestasi dalam dunia tarik suara. Yang terbaru, ia menggondol salah satu penghargaan dalam MTV Video Music Awards 2022. Raihan tersebut bukan yang pertama dan kemungkinan besar juga bukan yang terakhir baginya.

Piala video of the year tersebut tentunya sangat prestigius, penghargaan tersebut tak lepas dari jerih payahnya atas singel “All Too Well”. Ia juga menuturkan bahwa akan merilis album baru pada 21 Oktober mendatang.

Taylor Swift juga Menulis Lagu

Taylor Alison Swift atau yang akrab dikenal dengan nama panggung Taylor Swift lahir 13 Desember 1989. Taylor merupakan seorang penyanyi-penulis lagu asal Amerika Serikat. Penulisan lagu naratifnya, yang sering berpusat di sekitar kehidupan pribadinya, telah menerima pujian kritis dan liputan media yang luas.

Lahir di West Reading, Pennsylvania, Taylor kemudian pindah ke Nashville, Tennessee pada usia 14 tahun untuk mengejar kariernya di musik country.

Scott Kingsley Swift, ayahnya, sempat bekerja sebagai penasihat keuangan Merrill Lynch. Sedangkan ibunya, Andrea Gardner Swift merupakan ibu rumah tangga yang dulunya bekerja sebagai seorang eksekutif penjualan dana bersama.

Manggung Sejak Usia 9 Tahun

Sejak kecil, Taylor Swift sudah menunjukkan minat pada dunia musik. usia sembilan tahun, Taylor tertarik pada teater musikal dan tampil di 4 produksi Berks Youth Theatre Academy. Dia juga bepergian secara teratur ke New York untuk mengikuti pelajaran vokal dan akting.

Terinspirasi dari lagu-lagu Shania Twain, Swift kemudian memfokuskan dirinya ke musik country. Ia menghabiskan akhir-akhir pekan tampil di festival dan acara lokal. Setelah menonton film dokumenter Faith Hill, Swift merasa yakin dia harus pergi ke Nashville, Tennessee, untuk mengejar karier musiknya.

Pada usia sebelas tahun, dia pergi dengan ibunya untuk mengunjungi label-label rekaman Nashville dan memasukkan sebuah rekaman demo cover karaoke dari Dolly Parton dan Dixie Chicks. Namun Taylor ditolak karena anggapannya saat itu bahwa semua orang di kota tersebut ingin melakukan apa yang dia lakukan. Sehingga, Taylor terus berpikir cara agar berbeda.

Beragam Penghargaan

Taylor Swift merupakan musisi yang cerdas, lagunya selalu penuh makna dan menyentuh perasaan pendengarnya. Album-album fenomenalnya seperti "All Too Well”, “Love Story”, hingga “Back To December” telah menjadi buktinya.

Beragam penghargaan telah diraih musisi satu ini, antara lain Favorite Pop/Rock Female Artist 2009, Favorite Country Female Artist 2012, Song of the Year 2015, Most Performed Songs 2014, Top Female Artist oleh Billboard pada 2013 serta banyak penghargaan lainnya. Belum lagi beragam nominasi awards bergengsi lainnya yang pernah dimasukinya.

Di samping prestasi dan raihannya di industri musik...