Profil Erina Gudono Calon Mantu Jokowi yang Punya Karier Mentereng

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi pageant lovers, nama Erina Gudono mungkin sudah tidak asing lagi. Top 11 finalis Puteri Indonesia 2022 perwakilan Yogyakarta ini sukses menarik perhatian banyak orang. Erina Gundono juga dikabarkan segera menikah dengan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.

Kabar rencana pernikahan Erina dan Kaesang memang sedang hangat diperbincangkan. Bahkan keluarga orang nomor satu di Indonesia itu sudah sibuk mempersiapkan prosesi pernikahan keduanya yang rencananya bakal dilangsungkan Desember 2022 ini.

Nama Erina Gudono sendiri mungkin tak terlalu menonjol di dunia selebritas, namun faktanya ia memiliki karier dan prestasi mentereng. Lantas, siapa sebenarnya Erina Gundono?

Erina Gudono lahir 11 Desember 1996 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia merupakan anak ke-3 dari 4 bersaudara. Erina pernah menamatkan pendidikan Sarjana Jurusan ilmu Bisnis dan Manajemen di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2018. Kemudian, ia melanjutkan kuliah S2 di Columbia University dengan spesialisasi Master of Public Administration sejak 2021. Calon ipar Gibran ini juga sempat mengikuti kursus singkat musim panas Bisnis dan Manajemen Ekonomi di The Chinese University of Hong Kong.

Karier Erina Gudono

Erina Gudono memulai karier sebagai Project at Payment System Policy Department di Bank Indonesia. Di sana, ia menjabat sebagai Assistant Manager Apprenticeship. Berikutnya, ia menempa pengalaman di JP Morgan, sebuah bank investasi internasional sebagai Finance Analyst.

Erina pernah disebut menjadi satu-satunya lulusan di angkatannya yang berhasil menduduki posisi penting di JP Morgan. Karier makin berkilau dan didapuk sebagai Associate Brand Strategist di Tokopedia sejak April 2019 sampai Oktober 2020.

Prestasi Erina Gudono

Selain menembus Puteri Indonesia 2022, Erina pernah menjadi delegasi Harvard World Model United Nation. Selain itu, ia menjuarai Business Project Competition di Tokyo, juara 1 National Business Plan Competition, dan juara 1 dalam AIESEC Social Initiative Competition.

Erina juga mendapatkan beasiswa Most Social Spirited Scholar dalam kegiatan UGM FEB Award. Pada profil LinkedIn Erina, terhitung ada sekitar 20 lebih prestasi yang ia cantumkan. Tak hanya itu, Erina juga dikenal memiliki jiwa sosial tinggi karena membantu Sekolah Marjinal Yogyakarta. Di sisi lain, ia diketahui juga lancar menulis aksara Jawa.

Beberapa program sosial pernah dijalankannya, seperti Paket ABC, kelas calistung, donasi buku, dan pelatihan kewirausahaan untuk para perempuan. Ia terlibat dalam aktivitas kerelawanan di Organisasi Kisah Kasih untuk membantu UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Calon mantu Jokowi ini kemudian didaulat menjadi pengembang pendidikan di Biak, Papua.

MELYNDA DWI PUSPITA

