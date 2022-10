Uya Kuya Lebih Pilih Naik Pesawat Kelas Ekonomi ke Amerika: Biar Hemat

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter, Uya Kuya dengan bangga memilih menaiki pesawat kelas ekonomi untuk perjalanannya ke Amerika Serikat. Hal tersebut membuat banyak orang bertanya-tanya karena Uya Kuya dikenal sebagai artis yang tentu saja mampu untuk membeli tiket pesawat kelas bisnis yang lebih nyaman untuk keluarganya.

"Ini ke 5x nya kita naik pesawat kelas economy ke US, dan rasanya ok ok aja tuh. Lucunya kemarin ada beberapa orang yang nanya kok artis naiknya kelas economy sih? Saya jawab : Iya dong kan lebih irit, dan uangnya bisa kepake buat yang lebih penting," tulis Uya Kuya di Instagram pada Minggu, 2 Oktober 2022.

Uya Kuya kembali mendapat pertanyaan dari seorang ibu ketika mereka transit. "Tadi duduknya dikelas economy mas Uya? Kan banyak uang pake bisnis lah biar nyaman kaya kita sekeluarga bisa tidur-tiduran dipesawat," kata ibu tersebut.

Tidak langsung menjawab, Uya Kuya kembali melemparkan pertanyaan yang membuat ibu tersebut tidak bisa berkata-kata lagi. " Saya tanya lagi: ibu berapa lama di Amerika?, Dia jawab: 3 minggu mas Uya, saya udah 3x ke Amerika. Saya jawab: wah asik yah bu, Ibu tadi: mas Uya berapa hari di Amerika?, saya jawab: 2 bulanan bu, dan ini udah yang ke 27x nya saya ke US. #naikekonomibiarhemat," tulis Uya Kuya.

Istri Uya Kuya, Astrid Kuya turut memberikan jawaban menohok sekaligus menyindir kalau ia sekeluarga sudah memiliki rumah di Amerika, meski hanya menaiki pesawat kelas ekonomi. "Apalah daya kita cuman naik ekonomi ke Amerika, kapan kalau si ibu balik ke amrik boleh lah nginep di rumah kita, kan bisa ngirit tempat tinggal," tulis Astrid di kolom komentar.

Antar Cinta Kuya Kuliah di Amerika

Uya Kuya dan Astrid pertama kali mengantar kuliah anak pertama mereka, yaitu Cinta Kuya di Pasadena City College, Amerika Serikat. Uya kuya dan Astrid mengantar Cinta menggunakan mobil yang mengikuti mobil Cinta dari belakang menuju kampusnya.

“Ini hari pertama Cinta masuk kuliah, masuk sekolah pertama di Amerika, mau nganterin Cinta kuliah, tapi kita ngikutin dia, karena dia harus bawa mobil sendiri, jadi kita nganterin tapi pisah mobil,” kata Uya pada Kanal Youtube Uya Kuya TV pada 11 September 2022.

Uya Kuya mengantar Cinta dari TK hingga kuliah pun, ia tetap mengantar Cinta ke tempat belajarnya. “Seperti Cinta waktu dulu TK, SD, SMP, kita anterin sekolah, sekarang masuk kuliah pun kita anterin, bedanya dia bawa mobil sendiri, kita ikuti dari belakang, gimana perasaan orang tua melepaskan anaknya pertama kali kuliah di luar negri, ingat dulu waktu TK juga dianterin,” ujar Kuya.

Freeway atau jalan tol di Amerika saat pagi, lumayan padat karena banyak orang di sana memulai aktivitasnya seperti sekolah, kuliah, dan bekerja. Freeway di Amerika mempunyai 7 jalur. Butuh waktu 15-20 menit menuju kampus Cinta. Saat sudah sampai di area parkir, parkiran kampus penuh, dan parkiran mobilnya sangat luas.

Uya dan Astrid memberikan kata penyemangat dan kasih sayangnya pada Cinta. Cinta pun memberi salam pada sang ayah sebelum masuk ke dalam kampus. “Be carefull ya nak, selamat sekolah, selamat kuliah, i love you ya nak,” ucap Astrid. “Selamat kuliah anak papi sayang, doain jadi anak hebat, i love you sayang,” ucap uya sambil mencium kepala Cinta.

Cinta Kuya bersemangat di hari pertama memulai kuliahnya, saat ia masuk ke dalam area kampus. “Dia semangat banget guys, jadi dia bener-bener kuliah ini daftar kuliah dan tesnya segala macam, kita tidak ikut campur dan tak tahu menahu, dia bener-bener urus sendiri dari Jakarta sampai keterima pun kita baru tau,” kata Uya.

Menurutnya, Cinta Kuya anak yang hebat dan mandiri, ia mendaftar dan mengurus studinya sendiri. “Dia bener-bener mandiri, daftar kuliah sendiri, test sendiri, dia bayar pendaftarannya semua sendiri, gua baru tau pas dia nunggu hasil dia minta rekening bank gua sama tanda tangan gua, udah itu doang, semua dia yang urus, dan sudah sampai diterima, ini anak hebat” lanjut Uya.

Uya Kuya juga memperlihatkan betapa besar dan luas parkiran, parkiran luar, lapangan tenis, kampus bagian depan, dan perpustakaan Kampus Cinta, Pasadena City College. Pasadena City College mendapat peringkat pertama di California untuk Associate Degrees granted dan Associate Degrees for Transfer. Biaya pendidikan di Community College lebih terjangkau dibandingkan dengan University.

JESSYCA GAZELLA

