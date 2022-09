Film Miracle in Cell No. 7 Raih 4,2 Juta Penonton dalam 15 Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Film Miracle in Cell No. 7 terus berjaya di biskop selama dua pekan terakhir. Di hari ke-15 penayangannya, Miracle in Cell No. 7 telah disaksikan 4.248.490 penonton.

"Terima kasih! Karena tanpa dukungan dan semangat dari kalian semua hingga jumlah penonton bisa sebanyak ini. Alhamdulillah. Terima kasih atas kerja keras para pemain juga crew yang sudah mewujudkan film yang indah ini dan bisa dinikmati oleh semua umur di seluruh Indonesia. Mari selalu dukung perfilman Tanah Air dan saling menghargai dengan tidak melakukan pembajakan yang merugikan banyak pihak," tulis akun Instagram resmi Miracle in Cell No. 7 pada Jumat, 23 September 2022.

Kebahagiaan juga diungkapkan oleh pemeran utama, Vino G. Bastian. Ia bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh penonton yang sudah menyempatkan waktu untuk nonton film remake dari Korea Selatan ini di bioskop.

"Alhamdulillah. Terima kasih sebesar-besarnya atas kunjungannya ke lapas untuk #JengukBapakDodo di Miracle in Cell No. 7. Peluk hangat dari Bapak Dodo dan Ika. Ayo ajak orang-orang tercinta nonton weekend ini," tulis Vino yang seolah-olah sebagai Dodo, karakternya di film Miracle in Cell No. 7, di Instagram.

Istri Vino, Marsha Timothy juga bermain di film ini. Ia berperan sebagai Juwita, istri dari Dodo, orang tua dari Kartika. Meski tampil sangat singkat dalam film, Marsha ikut bangga atas pencapaian jumlah penonton tersebut. "Sangat bangga! Selamat kepada seluruh tim," tulis Marsha di kolom komentar unggahan Vino. Ayah satu anak yang hanya mengikuti akun Instagram istrinya itu membalas ucapan selamat kepada Marsha. "Kamu juga Baby," tuis Vino.

Sutradara Miracle in Cell No. 7, Hanung Bramantyo juga turut mengucapkan terima kasih kepada pecinta film tanah air yang sudah menyaksikan karyanya. "Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman! Yuk, masih tayang di bioskop. Sampai ujian sekolah selesai. Ramaikan lagi ya," tulis Hanung di Instagram.

Menurut data dari filmindonesia.or.id, Miracle in Cell No. 7 saat ini berada di urutan ketiga dalam daftar film-film yang sukses mendapatkan jutaan penonton sepanjang 2022. Di urutan dua teratas ada KKN di Desa Penari (9.233.847 penonton) dan Pengabdi Setan 2: Communion (6.390.970 penonton). Setelah Miracle in Cell No. 7, membuntuti di belakangnya adalah Ngeri-ngeri Sedap (2.886.122 penonton), dan Ivanna (2.793.775 penonton).

Produser Miracle in Cell No. 7 dari Falcon Pictures, Frederica mengaku sangat bangga dengan perolehan yang digapai oleh film Indonesia. "Puji Tuhan, sebuah kebanggaan buat kami, karena saat ini pecinta film Tanah Air begitu cintanya dengan film-film Indonesia," katanya dalam siaran pers yang diterima Tempo, Jumat, 23 September 2022.

