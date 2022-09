Profil Jungkook BTS dan Fakta Menarik Golden Maknae Kesayangan ARMY

TEMPO.CO, Jakarta - Tren K-pop tengah digandrungi oleh remaja di seluruh dunia. Bahkan beberapa boyband dan girlband K-pop sukses bersaing di industri musik Amerika Serikat. Kepopuler K-pop tentu tak lepas dari performa personel member yang punya paras tampan dan cantik. Salah satu yang punya kharisma tersendiri adalah Jungkook member dari BTS.

BTS merupakan salah satu boyband Korea Selatan yang telah mendunia. BTS terdiri dari tujuh member, meliputi RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook. Jungkook sendiri merupakan maknae (member termuda) di BTS. Popularitasnya tak perlu diragukan lagi. Karena ketampanan visual, bakat, dan kepribadiannya, ia banyak digandrungi oleh para penggemar, baik dari kalangan kpopers maupun non-kpopers. Buat para ARMY, khususnya fanboy dan fangirl Jungkook, yuk simak profil dan fakta menarik Jungkook BTS di bawah ini.

Profil Jungkook BTS

Idol K-pop dengan nama panggung Jungkook ini mempunyai nama lengkap Jeon Jungkook. Berzodiak Virgo, Ia lahir pada tanggal 1 September 1997 di Busan, Korea Selatan. Artis bergolongan darah A ini memiliki tinggi badan 178 cm. Tipe MBTI Jungkook ialah ISFP. Ia mempunyai kakak laku-laki bernama Jeon Junghyun. Jungkook menempuh pendidikan di Baekyang Elementary School, Baekyang Middle School, Shingu Middle School, School of Performing Arts Seoul, dan Global Cyber University.

Fakta menarik Jungkook BTS

Sebagai member termuda BTS, Jungkook ternyata punya rekam jejak dan prestasi yang baik. Berikut fakta tentang Jungkook yang menarik untuk di simak.

1. Jungkook dapat tawaran dari agensi besar di Korea Selatan

Jungkook melakukan debut pertamanya sebagai anggota boyband BTS pada 12 Juni 2013 di bawah naungan agensi Big Hit. Sebelum bergabung menjadi trainee Big Hit, Jungkook pernah mendapatkan tawaran dari beberapa agensi besar di Korea Selatan seperti TS, JYP, Starship, Woollim, Cube, FNC, dan Big Hit Entertainment. Diantara agensi-agensi tersebut, ia memilih masuk ke agensi Big Hit. Alasannya memilih Big Hit lantaran ia terpukau dengan penampilan Rap RM, trainee yang telah bergabung lebih dulu di agensi tersebut. Ia pun tergabung menjadi trainee Big Hit di umur 14 tahun.

2. Aktif mengikuti berbagai kegiatan semasa trainee

Selain mempersiapkan debut, masa trainee Jungkook diisi dengan aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Setahun sebelum debut, Jungkook melakukan perjalanan ke Los Angeles selama satu bulan untuk berlatih menari. Semasa trainee, Jungkook sempat menjadi penari latar di MV I’m Da One milik Jo Kwon 2AM. Selain itu, Jungkook juga pernah tampil di panggung debut girlband GLAM.

3. Idol dengan julukan Golden Maknae

Sudah menjadi informasi umum, Jungkook dijuluki sebagai Golden Maknae oleh para Knetz. Arti kata maknae yaitu member termuda dalam sebuah grup. Sedangkan Golden Maknae adalah sebutan bagi maknae grup yang memiliki kemampuan multitalenta yang sangat luar biasa. Jungkook memiliki bakat yang sangat menonjol dalam bernyanyi, menari, melakukan rap, dan berolahraga. Dengan bakat tersebut, ia debut di BTS sebagai main vocalist, lead dancer, sub rapper, dan center.

4. Memiliki banyak nama panggilan

Jungkook mendapatkan banyak nama panggilan dari fans, di antaranya Kookie, Bunny, Justin Seagull, dan Jungcook. Kookie merupakan kependekan dari panggilan Jungkook. Panggilan Kookie berawal dari para member BTS lain yang memanggilnya dengan panggilan tersebut. Sedangkan panggilan Bunny diberikan oleh ARMY lantaran kemiripan Jungkook dengan kelinci saat ia tersenyum dan tertawa. Panggilan Jungcook merupakan panggilan tidak sengaja yang dilontarkan oleh penyanyi kondang Charlie Puth. Terakhir, Justin Jeon Seagull merupakan nama Inggrisnya yang disebutkan oleh Jungkook ketika ditanya ARMY.

6. Tergabung dalam idol 97-liners

Idol 97-liners adalah sebutan bagi idol yang lahir pada tahun 1997. Anggota 97-liners diantaranya Cha Eunwoo ASTRO, Jungkook BTS, Jaehyun NCT, Yugyeom GOT7, dan Mingyu SEVENTEEN. Kelimanya menjadi teman dekat setelah tampil di panggung yang sama dalam suatu acara penghargaan. Bahkan Jungkook dan teman-temannya sangat akrab. Mereka dikabarkan sering menghabiskan waktu bersama-sama.

7. Berkolaborasi dengan Charlie Puth

Tahun ini, Charlie Puth merilis album terbarunya yang bertajuk Charlie. Dalam album ini, Charlie Puth mengajak Jungkook berkolaborasi dalam sebuah lagu yang berjudul Left and Right. Lagu ini telah diunggah di kanal YouTube milik Charlie Puth pada 24 Juni 2022. Sebelumnya, mereka juga pernah berkolaborasi dalam penampilan spesial di MBC Plus X Genie Music Awards di Korea pada 2018.

8. Mengidolakan G-Dragon dan IU

Dalam sebuah wawancara, Jungkook mengatakan dirinya sangat mengidolakan BIG BANG, khususnya G-Dragon. Ia juga menambahkan bahwa cita-citanya menjadi seorang idol berawal saat ia mendengarkan lagu karya G-Dragon yang berjudul Heartbreaker. Selain itu, Jungkook juga mengidolakan idol perempuan bernama IU. Jungkook sangat menyukai lagu-lagu IU. Bahkan saat ditanya tentang siapa tipe idealnya, Jungkook menjawab IU adalah tipe wanita idamannya.

Itu dia profil dan beberapa fakta menarik Jungkook BTS. Yuk ARMY, support terus maknae kita yang satu ini.

LALA DITA PANGESTU

Baca juga: Lagu Left and Right Charlie Puth - Jungkook BTS Langsung Diserbu Jutaan Fans

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.