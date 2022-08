Blackpink Jadi Girl Group Pertama yang Puncaki Billboard Global 200

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu baru Blackpink, Pink Venom telah debut di No. 1 Billboard Global 200 dan Billboard Global Excl. US dengan total streaming mingguan terbesar kedua di seluruh dunia. Hal ini menjadikan Blackpink sebagai girl grup pertama dalam sejarah dan Pink Venom sebagai lagu K-pop pertama yang dirilis pada 2022 yang menduduki puncak Billboard Global 200.

Billboard Global 200 didasarkan pada data penjualan dan streaming dari lebih dari 200 wilayah di seluruh dunia, sedangkan Billboard Global Excl. US memberi peringkat lagu menurut data dari wilayah tidak termasuk Amerika Serikat.

Sebelumnya, Blackpink pernah memuncak di No. 2 Billboard Global 200 pada Oktober 2020 dengan lagu Lovesick Girls. Lagu tersebut sebelumnya juga menduduki puncak Billboard Global Excl. US. Itu menjadikan Pink Venom sebagi lagu kedua Blackpink yang berada di puncak Billboard Global Excl. US. Blackpink sekarang menjadi artis ketiga yang mencetak No. 1 di Billboard Global Excl. US beberapa kali, setelah BTS dan Justin Bieber.

Menurut Luminate, Pink Venom mencatat 212,2 juta streaming dan 36.000 penjualan unduhan antara 19 dan 25 Agustus 2022. Selama periode yang sama, lagu tersebut menghasilkan 198,1 juta streaming dan 27.000 penjualan unduhan di wilayah di luar AS.

Grup idola K-pop Blackpink. (Instagram/@blackpinkofficial)

Selain itu, Pink Venom juga telah debut di No. 22 di Billboard Hot 100 minggu ini, menandai entri karier kedelapan Blackpink dan hit top 40 keempat mereka, setelah Ice Cream dengan Selena Gomez, How You Like That, dan Sour Candy dengan Lady Gaga. "Pink Venom @BLACKPINK debut di No. 22 di #Hot100 minggu ini. Ini membuat grup ini masuk dalam karier kedelapan dan hit top 40 keempat," cuit akun resmi Billboard pada Selasa, 30 Agustus 2022.

Pink Venom baru-baru ini menjadi video musik K-pop tercepat selama 2022 yang melampaui 200 juta penayangan, lagu dengan peringkat tertinggi oleh artis K-pop wanita di tangga lagu Global Top Songs mingguan Spotify, dan lagu K-pop pertama dalam sejarah yang debut di No. 1 di tangga lagu Australian Recording Industry Association (ARIA).

Pada Minggu, 28 Agustus 2022 waktu setempat, Blackpink tampil di MTV Video Music Awards di mana mereka memenangkan dua penghargaan dan memberikan penampilan Pink Venom secara langsung. Blackpink memenangkan Best Metaverse Performance untuk kolaborasi PUBG mereka, Ready For Love. Lisa Blackpink juga memenangkan Best K-Pop untuk solonya LALISA. "Terima kasih banyak telah mewujudkan ini!” kata Lisa dalam pidato kemenangannya.

SOOMPI

