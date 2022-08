5 Fakta di Balik Layar Big Mouth, Lee Jong Suk - Yoona Bikin Syuting Jadi Mudah

TEMPO.CO, Jakarta - Big Mouth menjadi salah satu drama Korea yang banyak didiskusikan penggemar beberapa pekan terakhir sejak dirilis pada 29 Juli lalu. Drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Lee Jong Suk dan Lim Yoona ini bahkan menempati posisi sebagai drama Korea terpopuler di Disney+ Hotstar pada Agustus ini.

Disutradarai oleh Oh Choong Hwan yang memang dikenal dengan deretan karya ikoniknya, Big Mouth menghadirkan kisah menegangkan tentang seorang pengacara yang tiba-tiba menjadi salah satu kriminal paling dicari, setelah dituduh untuk suatu hal yang bahkan tidak ia lakukan.

Tidak hanya karena kisahnya yang menarik dan membuat para penonton penasaran tentang siapa dalang di balik peristiwa ini, kedua pemeran utama dalam serial Big Mouth juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar. Melalui sebuah wawancara eksklusif, Oh Choong Hwan berbagi bocoran-bocoran seru tentang Lee Jong Suk dan Lim Yoona, berikut ini.

1. Pertemuan Kembali Oh Choong Hwan dan Lee Jong Suk

Oh Choong Hwan telah bekerja sama dengan Lee Jong Suk sebelumnya untuk sebuah serial. Kagum dengan kemampuan dan kinerja Jongsuk, Oh Choong Hwan memiliki keinginan untuk bekerja sama kembali dengannya. Hal ini kemudian direalisasikan dalam Big Mouth. “Sepertinya waktu itu Lee (Jongsuk) sedang mencari karakter yang lugas, kuat, dan karakter ini (Park Chang-ho) akan menjadi karakter yang cocok untuknya,” kata Oh Choong Hwan dalam siaran pers pada Selasa, 23 Agustus 2022.

Lee Jong Suk dalam drama Big Mouth. (Instagram/@mbcdrama_now)

Oh Choong Hwan juga bercerita tentang kemampuan akting Jongsuk yang semakin mengagumkan. “Lee Jong Suk dapat membawakan karakter yang menyenangkan dengan sangat baik, tapi ia jadi semakin terlihat luar biasa ketika harus menampilkan karakter yang serius dan depresi. Saya rasa, detail dan level pendalaman karakter yang dibawakan Lee Jong Suk sangat unik. Dalam serial ini, karakter Changho sering dihadapkan pada situasi hidup dan mati, dan saya sangat kagum melihat bagaimana Lee Jong Suk mengekspresikan situasi dan emosi tersebut melalui aktingnya. Dan saya pun menyadari, aktingnya tersebut bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan sesuatu yang bisa didapatkan lewat serangkaian usaha dan latihan," katanya.

2. Adegan Paling Menantang yang Membuat Lee Jong Suk Mengambil Peran

Oh Choong Hwan menceritakan salah satu adegan paling tak terlupakan dalam serial ini adalah ketika Changho memutuskan untuk menjadi Big Mouse untuk melindungi keluarganya dan berteriak pada penjaga penjara. “Sebelum syuting, saya telah berbicara dengan Lee Jong Suk dan menjelaskan bahwa adegan ini akan menjadi adegan yang sangat ikonik secara emosional untuk Changho di sepanjang serial ini. Adegan ini juga yang membuat saya semakin berpikir untuk memilih Lee Jong Suk. Dan kemudian saya mendengar dari Lee Jong Suk, bahwa adegan ini juga yang membuatnya akhirnya memutuskan untuk mengambil peran di drama ini, dan saya rasa ia melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam membawakan karakter tersebut," katanya.

Yoona SNSD dalam drama Big Mouth. Dok. MBC.

3. Lee Jongsuk Rekomendasikan Lim Yoona untuk Karakter Ko Miho

Saat membaca naskah Big Mouth, Oh Choong Hwan merasa Lim Yoona akan menjadi sosok yang tepat untuk memerankan karakter Ko Miho. “Saya langsung merasa Lim (Yoona) akan sangat cocok untuk membawakan peran Ko Miho ketika membaca naskah. Bukan hanya saya, tapi Lee Jong Suk yang memerankan Changho juga sangat merekomendasikan Yoona untuk karakter ini. Ko Miho adalah karakter rumit yang harus menyeimbangkan dirinya saat berbicara dengan lugas, namun tidak membuat orang lain merasa terganggu. Karena saya merasa ia akan sangat sempurna untuk karakter ini, saya menawarkan peran Ko Miho untuknya, dan ia melakukan hal luar biasa dalam membawakan karakter tersebut,” katanya Oh Choong Hwan.

4. Lim Yoona Bawa Energi Positif ke Serial Big Mouth

Big Mouth menjadi proyek pertama Oh Choong Hwan dengan Lim Yoona, namun ia mengakui bahwa ia adalah penggemar Yoona dan tentunya Girls’ Generation. Bagi Oh Choong Hwan, salah satu daya tarik terbesar Yoona adalah energi positif dan kekuatan yang ia tampilkan di layar, dan hal ini sangat terasa saat proses shooting berlangsung. “Bahkan ketika di belakang kamera, Lim Yoona adalah sosok yang positif dan membawa energi yang baik. Dan di luar itu semua, ia adalah orang yang mau penuh semangat dan usaha baik di dalam maupun di luar lokasi,” ujar Oh Choong Hwan.

Drama Korea Big Mouth yang dibintangi Lee Jong Suk dan Yoona SNSD. (Instagram/mbcdrama_now)

5. Chemistry Lee Jongsuk dan Lim Yoona

Lee Jong Suk dan Lim Yoona sudah berteman sejak lama sebelum di Big Mouth. Kedekatan keduanya mampu membuat proses syuting menjadi lebih mudah, apalagi untuk memerankan pasangan suami istri muda yang sudah berpacaran sejak remaja. “Changho dan Miho, dua karakter dalam serial ini, juga merupakan sahabat yang akhirnya menikah, jadi saya rasa hubungan persahabatan mereka sangat membantu akting keduanya. Saya rasa, mereka mampu mengekspresikan hubungan sepasang sahabat yang didasarkan pada rasa percaya yang telah dipupuk selama bertahun-tahun. Saya ingat, Lee Jong Suk adalah orang yang sebenarnya pemalu dan ketika harus beradegan manis dan ekspresif dengan Miho, ia sangat malu. Namun mereka bahkan membuat hal itu menjadi sesuatu yang natural," katanya.

