18 Film Korea Tersedih Sepanjang Masa, Bikin Mata Jadi Sembab

TEMPO.CO, Jakarta - Industri perfilman Korea memang tak pernah habis membuat cerita film yang mencabik-cabik emosi penonton. Tak terhitung pula ada banyak drama Korea menyentuh hati yang diproduksi di negara tersebut. Apa saja film Korea tersedih dan mengiris emosi sampai membuat penonton menangis? Simak selengkapnya.

Film Korea Tersedih Sepanjang Massa

Film Korea bergenre drama memiliki ciri khas konflik yang unik. Drama film Korea mengharukan selalu terlihat dalam kehidupan sang tokoh utama film. Konflik dalam cerita film Korea tersedih yang dihadapi, misalnya seperti duka ditinggal orang terkasih sampai mendapatkan musibah tiada henti.

Nah, dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini ada daftar drama Korea tersedih sepanjang masa serta terbaru yang bisa menguras air mata.

1. Wedding Dress (2010)

Rekomendasi film Korea tersedih sepanjang masa diawali yakni Wedding Dress (2010). Film ini menceritakan seorang ibu bernama Koo Woon yang berprofesi sebagai desainer gaun pengantin. Awalnya, kehidupannya berjalan normal dan bahagia. Hingga semuanya berubah ketika dia divonis menderita kanker ganas stadium akhir. Sebagai seorang ibu, nuraninya bergejolak. Ia ingin sang anak, So Ra mempersiapkan diri sebelum kematiannya tiba.

Wedding Dress. wikipedia.org

2. Hello Ghost (2010)

Film Korea sedih berikutnya adalah Hello Ghost. Hello Ghost merupakan drama komedi horor ringan. tentang keluarga. Awal kisah bermula dari percobaan bunuh diri yang dilakukan Sang Man. Keinginannya untuk mengakhiri hidup justru gagal. Namun setelahnya, ia justru jadi sering bertemu keluarga hantu yang memiliki keinginan sampai arwah mereka tenang.

3. Hope (2013)

Film Hope diangkat berdasarkan kisah nyata. So Won, gadis mungil yang ceria harus menjalani pahitnya kehidupan di usia muda. Ia menjadi korban pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pria tak dikenal. Akibatnya ia harus melalui serangkaian operasi dan terjerembab dalam penyakit depresi. Bahkan untuk bertemu ayah kandungnya sendiri, ia tak sanggup.

4. Miracle in Cell No. 7 (2013)

Film Miracle Cell No. 7 menggambarkan perjuangan ayah yang terlibat dalam kasus kriminal. Diceritakan, seorang ayah yang memiliki keterbelakangan mental, Lee Yong Gu, yang diftinah karena kasus asusila. Sebagai seorang ayah, ia tidak bisa berbuat apa-apa ketika dijebloskan ke dalam penjara. Beruntungnya, teman-teman satu selnya begitu baik dan cerdik. Sehingga Lee Yong Gu, bisa tetap bertemu anaknya, Ye Seung.

Miracle in Cell No. 7. wikipedia.og

5. That Winter, The Wind Blows (2013)

Film yang dibintangi Song Hye Kyo dan Jo In Sung ini juga layak masuk wishlist film Korea sedih. Oh Young (Song Hye Kyo) adalah perempuan buta dan kaya raya tetapi diasingkan keluarganya. Suatu hari, Oh Young berniat mencari kakaknya Oh Soo. Namun ia malah bertemu penjudi dan badboy yang mengaku menjadi Oh Soo (Jo In Sung). Oh Soo palsu terus-menerus meminta uang kepada adiknya itu. Seiring berjalannya waktu, Oh Soo justru menaruh hati ke Oh Young.

6. Canola (2014)

Canola adalah film Korea sedih berkisah tentang seorang nenek (Gye Choon) yang ditinggal cucunya, Hye Ji. Dua belas tahun kemudian, tiba-tiba Hye Ji pulang ke rumah Gye Choon. Sayangnya sang nenek merasakan perbedaan dalam diri cucu kesayangan itu. Dugaan tersebut benar adanya, ternyata ia bukan cucu yang selama ini dicari-cari.

7. Cart (2014)

Salah satu film Korea sedih tentang perjuangan ibu yakni Cart. Sun Hee, harus menjalankan peran ganda sebagai seorang ibu dan juga karyawan. Mau tidak mau, ia juga membantu suaminya mencari nafkah dengan menjadi pegawai di sebuah supermarket. Lima tahun berlalu, jabatannya tidak pernah naik dan ia malah terkena PHK. Kondisi semakin buruk ketika anaknya dituntut melunasi biaya sekolah.

8. It’s Okay, That’s Love (2014)

It’s Okay, That’s Love menjadi salah satu drama Korea sedih tentang penyakit mental. Jang Jae Yeol adalah DJ dan novelis ternama yang mempunyai riwayat OCD (obsessive compulsive disorder) serta skizofrenia. Ia memutuskan berobat kepada seorang psikiater, Ji Hae Soo. Hae Soo bekerja secara profesional, tetapi ia ternyata memiliki fobia menjalin hubungan asmara. Jika sebelumnya bermusuhan, keduanya justru menjadi saling menerima kekurangan.

9. Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016)

Alkisah ada seorang wanita Go Ha Jin (IU) masuk ke dalam tubuh putri bangsawan dari Dinasti Goryeo (Hae Soo). Hae Soo dikenal ramah dan supel. Alhasil banyak pria yang tertarik kepadanya, termasuk para pangeran. Pangeran Wang So dan Pangeran Wang Wook harus bersaing memperebutkan hati Hae Soo.

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo. wikipedia.org

10. My Annoying Brother (2016)

Film My Annoying Brother mengisahkan perjalanan hidup kakak beradik. Si adik, Doo Young merupakan atlet judo berprestasi. Sayangnya, ketika berlaga di sebuah kejuaraan, ia mengalami cedera hingga berujung kehilangan fungsi penglihatan. Sementara Doo Shik, kakaknya adalah mantan narapidana yang mendapatkan keringanan hukuman dengan alasan merawat adiknya. Alih-alih bertobat, Doo Shik malah tidak memperdulikan sang adik dan akhirnya didiagnosis kanker.

11. The Preparation (2017)

Selanjutnya ada rekomendasi film Korea sedih tentang keluarga, yakni The Preparation. Film ini menceritakan kasih sayang antara ibu dan anak. Sebagai wanita paruh baya, sang ibu harus menghabiskan sisa hidupnya dalam kondisi sakit keras. Sedangkan sang anak memiliki keterbelakangan mental. Sang ibu (Ae Soon) tetap bertahan demi sang anak.

12. Prison Playbook (2017)

Kim Je Hyeok, seorang pemain baseball, mendapatkan hukuman satu tahun kurungan penjara karena terlibat suatu kasus. Pada mulanya, ia tidak bisa beradaptasi dengan keadaan di penjara. Karena pertemuannya bersama napi lain dari berbagai latar belakang masalah. Selanjutnya, Je Hyeok pun mulai belajar makna kehidupan.

Drama Korea Prison Playbook. (Dok. Viu)

13. Be With You (2018)

Ditinggalkan orang tercinta tentunya akan melahirkan rasa sakit tak terhingga. Begitulah yang dirasakan Woo Jin, seorang suami yang harus rela kehilangan pasangannya, Soo Ah. Sebelum meninggal, Soo Ah pernah berikrar untuk kembali satu tahun kemudian. Anehnya, janji itu berhasil ditepati Soo Ah. Namun ternyata Soo Ah melupakan kenangan bersama keluarganya itu.

14. The Last Empress (2018)

The Last Empress mengisahkan tentang perseteruan dan perebutan kekuasaan di sebuah keluarga kerajaan. Oh Sunny, seorang aktris, sudah berangan-angan akan hidup bak di negeri dongeng ketika dinikahi seorang kaisar. Sebaliknya, perasaan Oh Sunny justru berkecamuk dan jauh dari kata sempurna. Karena Kaisar Lee Hyuk yang dicintainya ternyata selingkuh dan kejam.

15. Stand by Me (2018)

Stand by Me merupakan film Korea sedih yang diperankan oleh Deo Gu, seorang anak laki-laki berumur sekitar 7 tahunan. Deok Gu harus ditinggalkan orang tuanya karena kecelakaan lalu lintas. Sementara ibunya melarikan diri membawa uang tunjangan kematian ayahnya. Deok Gu dan Deok Hee, adik perempuannya harus tinggal bersama kakeknya. Dengan segala keterbatasan, kakek Deok Gu pun berupaya menghidupi kedua cucunya.

16. Birthday (2019)

Film ini diadaptasi dari kisah nyata tentang tenggelamnya Sewool Ferry di Pulau Jeju. Ratusan siswa yang menumpangi kapal tersebut harus kehilangan nyawa, termasuk putra sulung Jung Il dan Soon Nam. Berkat kejadian itu, hubungan keduanya sempat renggang. Namun mereka berusaha tetap bersama demi kebahagiaan putri kecilnya.

17. Hi, Bye Mama! (2020)

Rekomendasi film Korea tersedih sepanjang masa selanjutnya ialah Hi, Bye Mama! yang dirilis pada 2020. Cha Yu Ri tengah bersemangat menantikan kelahiran sang buah hati dari dalam kandungannya. Celakanya, ia justru harus meninggal dalam sebuah kecelakaan. Sementara anak Yu Ri berhasil diselamatkan. Meski menjadi arwah, Yu Ri tetap memperhatikan anak dan suaminya.

Kim Tae Hee di drama Korea Hi Bye, Mama. Instagram/@tvdama.official

18. Move to Heaven (2021)

Han Geu Roo mengalami kesulitan berinteraksi dan berkomunikasi (Sindrom Asperger). Meskipun begitu, ia mampu membantu ayahnya dalam menjalankan bisnis keluarga. Han Geu meneruskan usaha pengumpulan barang-barang orang meninggal yang disebut ‘Move to Heaven’. Namun menyedihkannya, hingga suatu hari, ayah Geu Roo sendiri lah yang juga memasuki masa kematian.

Itulah rekomendasi film Korea tersedih sepanjang masa. Mulai dari drama yang dibumbui dengan kisah romantis sampai perjuangan ibu merawat anak-anaknya. Film Korea tersedih apa saja yang menjadi favorit Anda?

MELYNDA DWI PUSPITA

