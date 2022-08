15 Fakta Tom Holland, Penggemar The Rock hingga Penyakit Disleksia

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Tom Holland kian bersinar di dunia perfilman Hollywod. Aktor tampan ini sukses memerankan sosok Peter Parker di film Spider-Man: No Way Home yang menjadi salah satu film paling laris sepanjang masa setelah Avenger End Game. Di samping itu, ternyata ada banyak fakta menarik Tom Holland tentang kehidupannya termasuk kisah dirinya dengan Zendaya saat bermain film bersama.

Thomas Stanley Holland atau Tom Holland lahir pada 1 Juni 1996 di London. Tom mengawali karir di dunia film pada tahun 2006. Aktiknya hebatnya sebagai sosok super hero tak hanya di film Spider Man. Hingga kini tercatat ia telah membintangi sejumlah film diantaranya Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), Spies in Disguise (2019), Onward (2020), The Current War (2017) dan beberapa lainnya.

Seperti halnya bintang hollywod lain, Tom juga memiliki akun media sosial. Lulusan The BRIT School for Performing Arts and Technology ini sering mengunggah foto selfie di akun Instagram pribadinya @tomholland2013 dan Twitter @TomHolland1996. Ia juga memiliki saudara kandung yakni Harry Holland, Paddy Holland, dan Sam Holland. Pada tahun ini usia Tom akan genap memasuki 26 tahun.

Fakta Menarik Tom Holland

Setelah menjadi pemain utama di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland terus menjadi sorotan hingga saat ini. Perilakunya yang cenderung aktif tetapi selalu positif dan menawan membuat banyak wanita jatuh hati. Berikut ada beberapa fakta menarik Tom Holland yang mungkin perlu Anda ketahui.

1. Sangat Menyayangi Ibunya

Meski hampir selalu mendapatkan peran sebagai pahlawan yang identik dengan maskulinitas. Ternyata Tom Holland begitu mencintai dan menghormati ibunya. Bahkan ia tak segan meminta pendapat sang ibu untuk mengambil sebuah keputusan. Misalnya ketika Tom kesulitan mencari rumah, ia sangat mempercayai ibunya untuk memilihkan tempat tinggal.

2. Dibully Karena Hobi Menari

Sejak duduk di bangku sekolah, Tom menunjukkan bakatnya di dunia seni, khususnya menari. Ia memberanikan diri untuk masuk ke kelas dansa. Kemudian bergabung di sebuah kelas hip hop Nifty Feet Dance School. Sayangnya, teman-temannya justru suka menghina Tom karena hobinya tersebut. Alih-alih menyerah, ia pun tetap semangat menekuni hobi tarinya.

3. Kecanduan Bermain Golf

Selain hobi bermain sepak bola dan menari, Tom juga rajin menenteng stick golf. Ia sering menghabiskan waktu di lapangan golf. Dalam sebuah kesempatan, ia mengatakan dirinya sangat kecanduan olahraga golf. Jika tak terjun ke dunia akting, ia mengaku justru akan memilih jalan hidup dengan bermain dunia golf.

4. Suka Makan Nasi Goreng

Fakta Tom Holland selanjutnya adalah suka makan nasi goreng. Lewat interview di kanal YouTube Mindblowon TV, ia menyebut nasi goreng sebagai makanan paling lezat di dunia. Ia juga menyanggupi jika harus mengunyah nasi goreng setiap hari sebagai menu sarapan.

5. Fans The Rock

Tom mengaku sangat mengidolakan The Rock alias Dwayne Johnson selama bertahun-tahun. Kekagumannya bukan tanpa alasan, Tom melihat The Rock sebagai pribadi dengan etos kerja keras tinggi. Bahkan The Rock mengucapkan terima kasih melalui Twitter atas sanjungan yang diberikan Tom.

6. Film Pertamanya Berkisah Tentang Tsunami Aceh

Saat remaja, ia diketahui pernah menjadi pemeran pendukung di Film Impossible. Film tersebut ternyata menjadi film layar lebar pertamanya pada tahun 2012. Dalam film tersebut, Tom dikisahkan berperan sebagai anak yang terpisah dari keluarganya akibat tsunami besar di Indonesia dan Thailand pada 2004 silam.

7. Mengaku Tertarik Kepada Elizabeth Olsen

Fakta Tom Holland berikutnya adalah tentang pembenarannya yang menaruh perasaan kepada lawan mainnya. Saat sesi wawancara pada tahun 2017, Tom blak-blakan memiliki perasaan kepada Elizabeth Olsen, pemeran Wanda. Tom dan Olsen sendiri pernah satu shooting bersama dalam film Marvel.Tom menyebut Olsen sebagai wanita yang sangat cantik dan baik hati.

8. Sering Spoiler Filmnya Sendiri

Bukan menjadi rahasia lagi jika Tom Holland sering keceplosan ketika ditanya tentang filmnya. Saat wawancara promosi film bersama Benedict Cumberbatch, sang aktor sampai menutup mulut Tom. Tak mengherankan jika Tom diberi julukan sebagai spoiler man. Zendaya, kekasihnya sampai mengajari Tom teknik untuk spoiler sense. Supaya Tom tidak lagi terpancing dengan pertanyaan jebakan dari wartawan.

9. Membuat Tato Setelah Debutnya di Spider-Man

Mengabadikan pencapaian besarnya di Film Spider-Man: No Way Home, Tom membuat sebuah tato di tubuhnya berbentuk logo Spider-Man. Selain itu, tato tersebut menjadi satu-satunya gambar permanen di tubuh Tom.

10. Spider-Man Bukan Film Favorit

Walaupun Film Spider-Man: No Way Home menduduki peringkat atas box office. Ternyata Tom tidak memfavoritkan film yang diperankannya sendiri. Ia justru memilih beberapa film lain dari MCU, seperti Thor: Ragnarok, Iron Man tahun 2008, dan Avengers: Endgame.

11. Pernah Sekolah Tukang Kayu Karena Dianggap Gagal Jadi Aktor

Semenjak Film In The Heart of The Sea di tahun 2015, Tom yakin bahwa karirnya akan berjalan lancar. Sayangnya, kenyataan terbalik harus diterima Tom. Ia justru harus lama menganggur karena tidak menerima tawaran casting . Akhirnya sang ibu memutuskan untuk mengirim Tom ke sekolah tukang kayu.

12. Pernah Dilarang Pacaran dengan Zendaya

Fakta unik Tom Holland yang mungkin mengejutkan adalah mengenai hubungannya dengan Zendaya. Amy Pascal, produser Spider-Man: No Way Home pernah melarang keduanya berpacaran. Alasannya jalinan asmara di dalam sebuah proyek film akan melahirkan konsekuensi besar. Namun keduanya menolak nasihat tersebut dan tetap langgeng sampai saat ini.

13. Memperoleh Penghargaan dari Guinness World Records

Tom meraih gelar sebagai aktor termuda di film MCU dari Guinness World Record. Kendati disebut-sebut sebagai ‘aktor yang baru lahir’, Tom mampu membuktikan kualitas aktingnya yang baik. Bahkan film Spider-Man tersebut mencetak rekor keuntungan lebih dari 800 juta US dollar.

14. Menderita Disleksia

Fakta mengejutkan Tom Holland lainnya adalah diagnosis penyakit disleksia. Bahkan, ia tidak berusaha menutup-nutupi penyakitnya tersebut. ia menganggap disleksia telah memengaruhi dan mengubah hidupnya. Disleksia sendiri merupakan kelainan pada anak usia sekitar 7 tahun yang ditandai dengan kesulitan membaca dan mengeja kata-kata.

15. Mendapatkan Ciuman Pertama di Film Billy Elliot

Fakta Tom Holland yang terakhir adalah pengakuannya tentang ciuman pertama. Ia menganggap Film Billy Elliot berdampak pada karir profesional dan kehidupan pribadinya. Bukan bagian dari adegan film, ternyata ciuman tersebut terjadi di belakang layar. Saat itu, Tom ditantang untuk mencium lawan mainnya dan ia bersedia.

Itulah profil Tom Holland dan sejumlah fakta menarik kehidupan asmara dan karirnya yang mungkin tidak disadari banyak penggemar. Selain berwajah tampan, Tom dikaruniai bakat akting yang bagus. Dari fakta di atas, mana saja yang baru Anda ketahui?

MELYNDA DWI PUSPITA

