Dibintangi IU, Film Broker Tayang di Bioskop Indonesia Mulai Pekan Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Broker akan tayang di bioskop Indonesia mulai pekan depan, tepatnya pada Kamis, 16 Juni 2022. Tayang perdana di Festival Film Cannes 2022, Broker dibintangi oleh sejumlah aktor ternama Korea Selatan, yaitu Song Kang Ho, Gang Dong Won, Bae Doona, IU, dan Lee Joo Young.

"Kisah menyentuh karya sutradara Shoplifters, Hirokazu Koreeda dan diperankan peraih penghargaan aktor terbaik (Song Kang Ho) di Festival Film Cannes. #BROKER, tayang mulai 16 JUNI 2022 di CGV!" tulis akun Instagram resmi CGV Indonesia pada Selasa, 7 Juni 2022.

Di Korea Selatan sendiri, Broker akan tayang di bioskop mulai besok, Rabu, 8 Juni 2022. Film berdurasi lebih dari dua jam ini mendapatkan sambutan meriah dari penonton yang memberikan standing ovation selama 12 menit di Festival Film Cannes 2022. Broker merupakan film Korea pertama yang dibuat oleh sutradara Jepang Koreeda Hirokazu, yang sebelumnya memenangkan Palme d’Or di Festival Film Cannes 2018 dengan Shoplifters.

Film Broker. Foto: Instagram CJ ENM.

Song Kang Ho memenangkan penghargaan Aktor Terbaik untuk perannya di Broker pada Festival Film Cannes ke-75 yang digelar Sabtu, 28 Mei 2022 waktu setempat. Kemenangan tersebut membuatnya menjadi pria Korea pertama yang memenangkan penghargaan akting di festival film bersejarah itu.

Broker menceritakan tentang kisah "kotak bayi", yang dibuat untuk orang-orang yang tidak mampu lagi menghidupi bayi mereka. Song Kang Ho dan Kang Dong Won berperan sebagai broker bernama Sang Hyun dan Dong Soo. IU memerankan So Young, seorang ibu baru yang akhirnya bergabung dengan perjalanan para broker. Bae Doona dan Lee Joo Young berperan sebagai detektif Soo Jin dan detektif Lee yang mengejar para broker.

Cerita film Broker akan dimulai dengan So Young yang meninggalkan bayinya di dalam sebuah kotak di depan sebuah gereja. Sang Hyun dan Dong Soo diam-diam mencuri bayi itu untuk dijual kepada keluarga yang tidak bisa mengadopsi secara hukum. So Young, yang kembali ke gereja keesokan harinya untuk mengambil bayinya, mengetahui bahwa Sang Hyun dan Dong Soo telah mengambil anaknya. Segera, So Young dan kedua pria itu mencari orang tua yang tepat untuk bayinya.

