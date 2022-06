Diundang di Podcast KPU Soal Pemilu, Nessie Judge Membual Soal Anak Muda

TEMPO.CO, Jakarta - Youtuber, Nessie Judge mendapatkan undangan dari Komisi Pemilihan Umum untuk menjadi tamu di podcast yang mereka miliki pada Rabu, 1 Juni 2022. Ia diundang untuk melihat pandangan dari anak muda melihat partisipasi anak muda dalam Pemilu 2024.

"Pemilu adalah perayaan demokrasi dan hak kita untuk memilih siapa yang akan kita tunjuk dan percayai untuk memimpin bangsa kita di tahun-tahun mendatang," tulisnya pada bagian awal keterangan unggahan foto di halaman Instagramnya, Rabu, 1 Juni 2022.

Nessie merasa mendapatkan kehormatan saat diundang untuk duduk dan berbicara dengan perwakilan KPU. Menurut dia, setelah obrolan podcast yang berlangsung santai itu selesai, Youtuber dengan jumlah subscriber 9,34 juta itu masih dijelaskan bagaimana sistem pemilihan Indonesia bekerja. Ia juga mendapatkan pemaparan upaya KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu itu menggelar pemilihan berjalan baik dan memastikan setiap suara dihitung.

Nessie pun tak ketinggalan memberikan pandangannya sebagai perwakilan anak muda. "Saya juga *ahem* membual tentang generasi kita dan betapa banyak dari kita yang mengunduh aplikasi pemilu untuk belajar lebih baik tentang semua kandidat sebelum memberikan suara," tulisnya.

Unggahan Nessie Judge ini membuat pengikutnya turut merasa bangga. "Keren bgt kak Ness," tulis @ptt***. "So proud of u, Kak Nessie," tulis @ur.r***. Bahkan, ada juga yang menuliskan di kolom, "Nessie for the president 2024."

Nessie Judge selama ini dikenal sebagai Youtuber yang banyak mengulas satu peristiwa misterius atau investigatif. Ulasan-ulasannya tajam, cerdas, dan banyak melakukan usaha untuk menelusuri sesuatu dengan bermain data.

Pada 26 Januari 2022, Nessie Judge menyelesaikan studi program strata duanya untuk mendapatkan gelar magister business administration. "MBA. (eyyyyyyy!)

S2 selesai. Doakan semoga ilmunya berguna untuk banyak orang, dan semoga aku selalu menemukan cara untuk belajar dan berbagi lebih banyak, setiap saat dan setiap hari," tulisnya.

