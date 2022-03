Apresiasi Konten Kreator Perempuan, NOICE Hadirkan Segmen #PerempuanBersuara

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam rangka Hari Perempuan Internasional, platform konten audio lokal NOICE menghadirkan segmen spesial bertajuk #PerempuanBersuara. Segmen tersebut berisi kurasi berbagai karya podcast inspiratif dari para konten kreator perempuan berbakat Indonesia.

Program ini dihadirkan sebagai bentuk apresiasi NOICE terhadap perempuan yang tak henti terus berkarya serta memberikan pengaruh dan kontribusinya bagi masyarakat melalui berbagai cara, salah satunya melalui konten audio yang diperdengarkan melalui siniar (podcast) secara eksklusif di aplikasi NOICE.

Sederet konten kreator perempuan yang diangkat di dalam program spesial ini diantaranya Nessie Judge, Becky Tumewu, Rachel Florencia, Nabila Gasani, Tsamara Amany, Cania Citta, Rhia Lestari dan masih banyak lagi. Semua kreator berasal dari latar belakang yang unik dan berbeda satu sama lain, mulai dari konten seputar parenting, cerita horror, hipnoterapi hingga bincang politik. Segmen spesial #PerempuanBersuara dapat dengan mudah diakses dan didengarkan langsung di homepage aplikasi NOICE.

"NOICE berkomitmen untuk menjadi platform yang inklusif bagi para konten kreator perempuan untuk menyuarakan aspirasi, karya dan cerita inspiratifnya melalui konten audio termasuk podcast. Terlepas dari gender, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi konten kreator yang sukses dan menginspirasi masyarakat Indonesia," kata Chief Business Officer (CBO) NOICE Niken Sasmaya dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Senin, 7 Maret 2022.

Kurasi podcast yang dihadirkan merupakan kombinasi lengkap yang mencakup hampir semua genre. Selain bentuk dukungan NOICE terhadap kreator perempuan, kurasi podcast ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi menarik yang dapat didengarkan setiap saat oleh Paranoice, sebutan untuk pendengar setia NOICE.

1. Podcast Raising Angels bersama Becky Tumewu, berisi berbagai konten inspiratif mengenai pola asuh anak dan cara mendidik yang disajikan secara seru dan menghibur. Di setiap episode, perempuan inspiratif yang telah memiliki dua anak remaja ini akan menghadirkan bintang tamu spesial untuk mengulas secara mendalam berdasarkan pengalaman yang dialami dan membagikan tipsnya kepada pendengar. Tayang setiap Sabtu, Raising Angels kini telah memiliki 34 episode yang bisa diperdengarkan langsung secara eksklusif di NOICE.

2. Podcast A Night Ride bersama Nessie Judge, menampilkan ragam konten horor yang diangkat dari kisah nyata para pendengar ataupun bintang tamu yang dihadirkan. Tayang setiap hari Rabu, podcast Nessie kini telah memiliki lebih dari 6,000 pengikut.

3. Podcast Ha Ha Land bersama Rachel Florencia, merupakan podcast komedi yang menghadirkan drama dari cerita-cerita legenda, memparodikan scene dari film pilihan, hingga jokes ringan yang mengocok perut. Ha Ha Land kini telah memiliki 38 episode dengan lebih dari 11 ribu pengikut di NOICE.

4. Podcast Selaras Jiwa bersama Nabila Gasani, merupakan konten meditasi yang banyak mengangkat topik seputar kesehatan mental, spiritual, pengembangan diri, kesehatan, motivasi dan inspirasi. Melalui podcast ini, sebagai hypnotherapist dan human design reader, Nabila banyak membagikan tips dan mengajak pendengar untuk mengetahui pentingnya menjaga kesehatan mental, bagaimana cara kerja hipnoterapi untuk menyembuhkan luka batin, hingga definisi bahagia sesungguhnya.

5. Tsamara Amany, politikus perempuan muda ini akan segera menghadirkan debut podcastnya di NOICE yang membahas seputar kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Tentang hak publik dan politik, hingga kebebasan untuk bersuara dengan lantang di hadapan publik.

6. Podcast Ruang 28 bersama Cania Citta, menghadirkan diskusi soal kebijakan baru serta topik politik yang dikemas secara seru dan dibalut komedi. Melalui podcast ini, Cania ingin mengajak pendengar untuk berpikir lebih kritis terhadap pemerintah serta menyuarakan pendapat dan aspirasinya kepada masyarakat. Ruang 28 kini telah memiliki 12 episode dengan lebih dari 4 ribu pengikut.

Konten kreator dan influencer, Nessie Judge berbagi cerita bagaimana podcast merupakan ruang yang tepat bagi perempuan untuk berkarya di industri kreatif tanah air. Nessie menyadari banyak perempuan yang merasa minder untuk berkarya di industri kreatif, salah satunya karena tampilan visual.

“Buat saya, podcast ini jadi jawaban yang paling tepat, karena kreator fokus untuk menghasilkan karya terbaik yang menghibur dan menginspirasi masyarakat tanpa terganggu dengan 'standar' visual yang di industri kreatif ataupun latar belakang tertentu. Sebagai kreator yang lama berkarya di visual melalui vlog, saya merasakan keseruan tersendiri dari tantangan berkarya di industri konten audio atau podcast," katanya.

Selain para konten kreator tersebut yang memiliki karya podcast original di NOICE, platform karya anak bangsa ini juga membuka peluang bagi konten kreator perempuan lainnya untuk bisa memasukkan karya podcast mereka ke aplikasi NOICE. Beberapa konten kreator perempuan lainnya yang juga memiliki podcast menarik di NOICE antara lain Tsamara Fahrana lewat podcastnya ‘Meditate with Tsamara’ yang mengangkat konten seputar meditasi dan wellness, Felicia Tjiasaka, yang membahas obrolan ringan dan mendalam seputar perencanaan serta investasi keuangan, Stefaney Chandra dengan podcast bertajuk ‘Out of the Books’ yang membahas segala hal tentang kehidupan dari berbagai referensi literasi dan Musikalisasi Rhia, dari Rhia Lestari, podcast eksklusif di NOICE yang mengangkat musikalisasi puisi cinta romantis dalam format audio.

