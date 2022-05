Jojo Beri Penghormatan Terakhir untuk Korban Penembakan Texas di Java Jazz 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Joanna Noelle atau Jojo secara khusus memberikan penghormatan terakhir saat tampil di Special Show Java Jazz Festival 2022 pada Jumat malam, 27 Mei 2022. Ia mengenang tragedi penembakan yang menewaskan 19 siswa dan dua guru sekolah dasar di hadapan seluruh penonton yang hadir sebelum menyanyikan lagu Say Love.

"Kalian tahu kalau saya dari Amerika dan datang jauh-jauh untuk berada di sini, dan setiap momennya begitu berharga. Saya tahu banyak yang terjadi di seluruh negara, tapi sekarang di Amerika kalian mungkin mendengar tentang penembakan di Texas beberapa hari lalu dan 21 orang tewas," kata Jojo.

Ia mengajak para penonton untuk terus menyebarkan cinta demi melawan segala kekacauan yang terjadi di seluruh dunia saat ini. "Maaf saya membuat kalian sedih. Tetapi saya hanya ingin meng-highlight betapa pentingnya untuk menggantikan seluruh kekacauan, ketakutan, dan hal-hal negatif di dunia dengan cinta. Saya pikir itu adalah hal paling kuat yang bisa kita dilakukan," katanya.

Perempuan 31 tahun ini juga memberikan beberapa contoh tindakan nyata yang bisa dilakukan untuk menyebarkan cinta terutama kepada orang-orang terdekat. "Kita bisa saling memberikan dukungan satu sama lain, menyebarkan cinta, mengungkapkan kepada orang-orang tentang apa yang kita rasakan, kita bisa biarkan keluarga dan teman-teman mengetahui betapa kita menyayangi mereka," katanya.

Penyanyi JOJO saat tampil dalam Jakarta International BNI Java Jazz 2022 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 27 Mei 2022. Penyanyi asal Amerika Serikat JOJO tampil di Special Show Jakarta International BNI Java Jazz 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

Layar di atas panggung tiba-tiba berubah menjadi tulisan berwarna putih nama-nama korban yang tewas akibat penembakan di Texas, dengan latar hitam. SepanjangJojo menyanyikan lagu Say Love, layar panggung tetap menampilkan 21 nama korban. "Saya sangat beruntung berada di sini bersama kalian, saya hanya ingin menyebarkan cinta untuk kalian dan menghormati orang-orang yang tiada beberapa hari yang lalu," katanya.

Jojo membuka penampilannya di Java Jazz Festival 2022 dengan lagu What U Need kemudian dilanjutkan dengan Man, Spiral SZN, Baby It's You, Like That, Caught Up In The Rapture, Worst, Anxiety, Weak, Think About You, dan Too Little, Too Late. Beberapa lagu di antaranya membuat penonton sangat antusias. Penonton langsung beranjak dari tempat duduknya dan mendekati panggung untuk melihat lebih jelas penampilan Jojo.

Jojo juga membawakan Say So, lagu duetnya bersama PJ Morton yang juga akan memeriahkan Java Jazz Festival 2022 di hari kedua, Sabtu, 28 Mei 2022. "Saya ingin menyanyikan lagu kita bersama karena dia masih di Australia atau sedang terbang menuju Indonesia. Di tahun 2020 kami memenangkan Best R&B Song untuk lagu Say So," katanya.

