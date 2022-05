El Rumi Minta Izin Maia Estianty untuk Tanding Tinju, Ini Syaratnya

TEMPO.CO, Jakarta - El Rumi meminta izin kepada ibunya, Maia Estianty untuk bertanding tinju. Ia merasa izin seorang ibu akan memudahkan jalannya dalam melakukan apapun.

"Kalau Bunda itu sakral, jadi izin Bunda itu sakral menurutku. Jadi, kalau aku tanding tanpa izin dari Bunda jadi agak..." katanya dalam video yang diunggah bersama di halaman Instagram El Rumi dan Holyingsportsho pada Jumat siang, 6 Mei 2022.

Belum selesai El bicara di depan kakaknya, Al Ghazali dan ibunya, Maia Estianty, putra tertua Ahmad Dhani dengan mantan istrinya itu langsung menjawab, "Boleh asal menang." Jawaban ini diulang Maia dengan nada lebih kencang. "Boleh, asal menang!"

Video kurang dari satu menit itu sebenarnya merupakan penggalan konten yang diunggah di kanal Youtube MAIA ALELDUL TV, enam hari lalu. El Rumi berencana tanding tinju pada 12 Juni 2022 di Holywings di Gatot Subroto, Jakarta. "Gua cinta banget sama tinju," katanya.

Menurut El Rumi, kecintaannya pada dunia tinju memang membedakan dari ayah, ibu, kakak, adik, dan ayah sambungnya. "Ayah dan bunda di musik, daddy di bisnis, Al di entertainment, Dul di musik, dan menurutku, dunia tinju itu amat out of the box dari dunia keluarga gue. Jadi gua sekarang minta restu dulu ke bunda, mau direstui apa enggak," katanya.

Maia Estianty berfoto bersama dua putranya, Al Ghazali dan El Rumi. Sumber Instagram

El mengklaim, ayahnya pasti menyetujuinya lantaran Ahmad Dhani juga yang mengajarinya bertinju bahkan menjadi wasit saat bertanding. "Hari ini gue rencananya mau ke Pejaten untuk minta restu sama bunda," katanya. Pejaten adalah kediaman Maia Estianty usai berpisah dengan Ahmad Dhani pada 2007.

Di rumah ibunya, ia melihat di sofa ada Maia yang duduk dan kakaknya tidur. "Aku ingin minta izin ke Bunda karena tanpa restu Bunda rasanya kurang jos," ucapnya.

Mulanya, Maia mencoba berkelit dengan bergaya lawak Srimulat. "Tinja itu kotoran di C ya," katanya dan langsung dibalas El Rumi. "Itu tinja." "Kalau yang review," balas Maia lagi. "Itu tinjau," jawab El, "Ini acara komedi ya."

Maia kemudian menanyakan apakah keinginan El bertinju karena stres. "Kok kayak Vicky Prasetyo sih, maunya bertinju," kata Maia. Vicky Prasetyo saat ini keranjingan bertinju setelah mengalahkan Aldi Taher tapi takluk oleh Azka Corbuzier.

El Rumi menjelaskan, ia ingin melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Selama ini, ia dianggap sebagai anak yang beruntung dan mendapatkan banyak keistimwaan. "Karena anaknya Ahmad Dhani, ibunya Maia Estianty. dan daddy pengusaha, kayak dapat privilege. Aku ingin menginspirasi dan terinspirasi dengan bertindak out of the box" ucapnya.

Menurut dia, meski tidak mendapatkan bayaran, ia ingin hadiah jika menang itu akan gunakan untuk beramal. "El ingin hadiahnya buat pejuang hidup, kayak ojol," katanya

Maia mengaku takut jika ajah El Rumi akan babak belur seperti Vicky Prasetyo saat dihantam Azka. "Kamu siap?" tanmyanya kepada El Rumi. "Kan ada asuransi, kalau gegar otak juga dicover sama mereka,"jaab El. Ia menambahkan akan mengenakan helm tinju untuk melindungi kepalanya. "Laanya belum tahu, antara Youtuber atau artis, bukan atlet profesional."

