Dea Ananda Ungkap Jenis Kelamin Anaknya, Kebahagiaan setelah Berjuang 12 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan penyanyi cilik, Dea Ananda dan suaminya, Ariel Nidji mengungkapkan jenis kelamin anak yang dikandungnya. Acara gender reveal itu digelar secara sederhana namun intim lantaran hanya dilakukan keduanya di halaman Instagram mereka, Ahad, 24 April 2022.

“Hai, kita sudah dapat soal gendernya di sini, baru akan kita buka sekarang,” kata Ariel yang memegang amplop putih sambil menatap istrinya. Mantan anggota Trio Kwek Kwek itu menimpali, “ Tanganku lagi koyo-an sekarang.” Dea menunjukkan kedua jari tangannya yang dibebat koyo putih.

Ariel mulai membuka amplop yang diberikan dokter kandungan Dea Ananda. “Haaaa,” pekik keduanya dengan gembira setelah mengetahui jenis kelamin anak mereka. Dea Ananda mulai menangis. Kedua tangannya sibuk menghapus air mata yang meleleh di pipinya. Ariel memeluk istrinya. “Halo…halo…,” kata Ariel sambil tangannya mengelus perut istrinya yang sudah memasuki trimester ketiga ini.

“Kami bahagia menyambut kehadiranmu menjadi bagian dari keluarga ini. Love you and can’t wait to see you! Neng & Aing,” tulis Ariel pada keterangan video itu.

Adegan berikutnya lebih mengharukan. Keduanya bermain bom asap di lapangan. Tangan kanan Ariel memegang bom asap berwarna jingga itu dan mengayun-ayunkannya ke langit. Adapun Dea membentangkan tangannya ke atas. Mereka berpelukan sambil tetap mengayun-ayunkan bom asap. Ariel memeluk erat istrinya dan mengecup pipinya.

Adegan yang membawa aura kebahagiaan bagi siapapun yang menontonnya itu diakhiri dengan aksi keduanya saling berciuman. “Hello baby girl,” tulis mereka di atas video. Bayi perempuan yang diperjuangkan Dea Ananda setelah 12 tahun menikah dengan Ariel Nidji sebentar lagi akan mereka temui dan timang.

Unggahan Dea Ananda dan Ariel Nidji itu langsung dikomentari Leony Vitria, sahabat Dea. “Yeaaayyy cannot wait to see you baby girl,” tulis anggota Trio Kwek Kwek ini. Mantan penyanyi cilik lainnya, Enno Lerian tak ketinggalan memberikan komentarnya. “Yeaaay ikut senang ikut bahagia, sehat-sehat ya kamu, Dee,” tulisnya.

Demi mendapatkan seorang anak, Dea Ananda harus melakukan program bayi tabung. Dea memiliki masalah pada organ reproduksinya. Ia memiliki PCOS, yakni gangguan hormon yang terjadi pada wanita usia subur.

