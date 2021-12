Dea Ananda dan Ariel Nidji Ungkap Perjuangan Berat agar Dapat Buah Hati

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan selebritas, Dea Ananda dan Ariel Nidji sedang diliputi kebahagiaan teramat besar. Setelah 12 tahun menikah tanpa kehadiran anak, harapan mereka dijawab Tuhan dengan kehamilan Dea Ananda. Pasangan ini pun memamerkan foto dan video USG yang menunjukkan janin di dalam rahim Dea.

"Akhirnya aku dan @arielnidji diberi kepercayaan Tuhan untuk menjadi orang tua," tulis Dea Ananda pada unggahan di halaman Instagramnya, Ahad, 12 Desember 2021. Ia membuat unggahan itu bersama Bocah Indonesia, pusat fertilitas yang memberikan layanan program hamil seperti bayi tabung, inseminasi, laparoskopi, dan histeroskopi.

Dea dan Ariel Nidji memang sepakat berikhtiar untuk mendapatkan buah hati dengan mendatangi pusat program kehamilan. Ia memiliki masalah pada organ reproduksinya. Mantan penyanyi cilik itu memiliki PCOS, yakni gangguan hormon yang terjadi pada wanita usia subur.

Ia juga mengalami endometriosis atau kondisi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rahim. Selain itu, Dea juga mempunyai masalah hidrosalping, yakni gangguan yang terjadi karena seorang wanita mengalami pembengkakan pada salah satu atau kedua tuba falopi.

Kondisi ini sudah tertangani sejak ia datang ke Bocah Indonesia. "Berkat dokter-dokter obygin yang sabar dan super ramah, akhirnya aku menjalani minimally invasive surgery di awal," tulisnya.

Situasi serupa hingga menyulitkan Dea hamil juga dialami Andi Ariel Harsya, suami Dea. Gitaris Nidji itu memiliki masalah pada hormonalnya, yakni produksi sperma kurang karena pola hidup kurang sehat dan kegemukan. Menurut Dea, masalah suaminya juga ditangani di pusat fertilitas itu. "Ariel menjalani terapi dengan obat-obatan dan terus dipantau perkembangannya," tulis sahabat Leony Vitria dan Alfandy di Trio Kwek Kwek itu.

Dea menekankan, persoalan kesuburan tidak hanya terjadi pada perempuan saja. "Bukan cuma dari faktor perempuannya aja, tapi juga bisa dari laki-lakinya," tulis Dea.

Ariel Nidji juga membuat unggahan video dan foto janin di rahim istrinya. "Baby on the way. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih juga @bocahindonesia_ sudah menemani perjalanan kami berjuang bersama sejauh ini," tulisnya.

Ucapan selamat menghujani unggahan Dea Ananda dan Ariel Nidji. Para sahabat seperti Zee Zee Shahab, Raihaanun, Dewi Rezer, Vita Mariana turut bahagia mendengar kabar ini. Bahkan Leony Vitri, sahabat pasangan ini yang menjadi orang pertama mendapatkan kabar bahagia itu membuat unggahan khusus atas kehamilan Dea Ananda. Selamat! Semoga janin dan ibu hamil terus sehat.

