Aldebaran Alami Kecelakaan Pesawat, Arya Saloka Pasti Out dari Ikatan Cinta?

TEMPO.CO, Jakarta - Adegan hilangnya pesawat dalam sinetron Ikatan Cinta seperti mengkonfirmasi keluarnya Arya Saloka dari sinetron tersebut. Pada episode malam ini, Sabtu, 16 April 2022, Aldebaran yang diperankan Arya Saloka ada dalam pesawat yang mengalami hilang kontak dalam perjalanan dari Indonesia ke Amerika Serikat. Sebelumnya, Arya Saloka hanya disebut melakukan cuti dua pekan untuk mengerjakan proyek film bersama Delly Dartyan yang juga diproduksi MNC Pictures.

Arya dan kru Ikatan Cinta, sebenarnya sudah mengisyaratkan akan pergi dari sinetron yang membawanya ke puncak popularitas itu. Lewat unggahan di halaman Instagramnya, Arya Saloka seolah hendak berpamitan. Seperti saat mengunggah foto dirinya tengah menggendong Askara, anaknya di sinetron bersama Andini Kharisma Putri, yang diperankan Amanda Manopo. Foto itu diunggahnya dua hari lalu dengan pesan yang mengisyaratkan pamitan.

"Pesan untuk Askara: Jadi anak baik yaa. Jangan rewel. Sekolah yang rajin. Tidak perlu menjadi orang pintar, karena menjadi sukses bukan milik orang pintar, sukses itu milik orang-orang yang terus memperjuangkan impiannya. Kalau Askara besar nanti jadi pemimpin yang baik yaa, yang berguna untuk orang banyak Papa sayang Askara," tulisnyaa.

Unggahan itu dikomentari Sari Nila, yang berperan sebagai Mama Rosa, ibu Aldebaran. "My son...my grandson...my bloodline," tulisnya.

Kurang dari setengah jam lalu di Instagram Storynya, Arya Saloka mengunggah video TikTok hasil editannya sendiri. Pada bagian awal memperlihatkan dirinya keluar dari mobil dan menampilkan dirinya sebagai pria pengusaha dan pejuang. Akhir video menggambarkan saat ia melangkah sendiri ke ruang boarding bandara sebelum menaiki pesawat dan di belakangnya bertuliskan, "Selamat Jalan."

Arya Saloka, Amanda Manopo, Glenca Chysara, dan Evan Sanders, Instagram/@amandamanopo

Satu jam lalu, Sari Nila mengunggah fotonya bersama Arya Saloka. "Kamu akan selalu jadi ada di hatiku...Mencintaimu selamanya, Nak," tulis Sari Nila. Arya pun membalas unggahan itu. "Love u more, Ma."

Kemarin, Sari Nila juga mengunggah foto keluarga yang dilakukan Aldebaran sebelum berangkat ke Amerika. Di foto itu, Arya memangku Fara Shakila yang berperan sebagai Reyna, Andin memeluk Aldebaran, dan Mama Rosa yang menggendong bayi Askara. Di sekeliling mereka para staf di keluarga yang tinggal di Pondok Pelita. "My family," tulis Sari Nila.

Unggahan yang mengisyaratkan perpisahan juga dilakukan para kru. Salah satunya unggahan yang dilakukan Henny Lie Joanne, kru sinetron yang dekat dengan Amanda. Henny hanya memberikan salam perpisahan dan men-tah nama Arya Saloka.

Kru yang lain bernama Bedul juga mengunggah foto Arya Saloka dan Ikbal Fauzi, pemeran Rendy. "See you on the next project, the champion," tulisnya t lupa men-tag nama Arya Saloka.

Bukan hanya di unggahan, di dalam cerita pun Aldebaran diceritakan membuat vlog-vlog keluarganya sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Bahkan hanya beberapa jam sebelum berangkat, ia meminta istrinya melakukan foto keluarga terakhir kali.