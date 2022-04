Komponis Jerman George Frederic Handel Wafat 14 April 1759, Ini 5 Karya Topnya

TEMPO.CO, Berlin -Tepat 14 April tahun 1759, komponis musik klasik asal Jerman, George Frideric Handel, meninggal dunia.

Semasa hidupnya, Handel membuat oratorio dan paduan suara menjadi musik paling populer di Inggris.

Aristokrasi Inggris

Karya-karyanya diakui oleh anggota aristokrasi dan kaum intelektual, serta dianggap sebagai cerminan karakter nasional Inggris.

Dilansir dari laman uDiscoverMusic, berikut adalah 5 karya musik klasik Handel yang paling terkenal :

Messiah

Handel menggubah Messiah, sebuah oratorio bahasa Inggris, pada tahun 1741. Awalnya, Messiah mendapatkan sambutan publik yang sederhana. Akan tetapi, setelah itu Messiah menjadi salah satu karya Handel yang paling terkenal dan paling sering ditampilkan dalam musik barat.

Chorus ‘Haleluya’ merupakan salah satu bagian paling terkenal dari Messiah dan musik paduan suara Barok. Saat menyusun bagian tersebut, Handel mengatakan seolah-olah ia melihat Tuhan di atas takhta-Nya dan semua malaikat di sekelilingnya.

Water Music Suites Nos. 1-3

Handel menggubah Water Music Suites Nos. 1-3 pada 17 Juli 1717 atas permintaan Raja George I untuk mengadakan konser di Sungai Thames. Konser tersebut disaksikan raja dan beberapa bangsawan dari tongkang kerajaan. Sekitar 50 musisi membawakan musik gubahan Handel dari tongkang yang lain. Raja sangat menyukai Water Music sehingga ia memerintahkannya untuk diulang setidaknya tiga kali.

Music For The Royal Fireworks

Music For The Royal Fireworks termasuk salah satu karya terbaik Handel yang digubah untuk pertunjukan di festival luar ruangan di London pada 27 April 1749. Festival tersebut diadakan untuk merayakan berakhirnya Perang Penerus Austria.

Arrival Of The Queen Of Sheba

Arrival Of The Queen Of Sheba merupakan pendahuluan dari Solomon, oratorio bahasa Inggris oleh Handel. Solomon jarang ditampilkan secara keseluruhan, tetapi Arrival Of The Queen Of Sheba menjadi terkenal dan kerap ditampilkan secara terpisah. Karya ini pernah ditampilkan selama upacara pembukaan Olimpiade London 2012, tepatnya saat aktor James Bond, Daniel Craig, bertemu Ratu di Istana Buckingham.

Israel In Egypt

Israel In Egypt terdiri dari bagian-bagian yang dipilih dari Perjanjian Lama di Alkitab, terutama dari Keluaran dan Mazmur, yang menceritakan penderitaan bangsa Israel dan pembebasannya dari Mesir. Gubahan ini dipenuhi dengan paduan suara dramatis dan merupakan karya Handel yang paling menggetarakan.

Itulah 5 karya George Frideric Handel yang paling terkenal. Hingga kematiannya, komponis Jerman tersebut masih mempertahankan minatnya dalam dunia musik.

SITI NUR RAHMAWATI

Baca juga: Bersejarah, Pertama Kalinya Laga Bundesliga Disetop untuk Pemain Buka Puasa

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.