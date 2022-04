Reza Arap Umumkan Detoks Medsos, Kabarkan Kondisinya sedang Tidak Baik

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi dan gamer, Reza Arap mengumumkan akan puasa bermain di media sosial. Hal itu dilakukan untuk detoksifikasi agar tidak mempengaruhi kondisi mentalnya. Kabar itu ia umumkan di Instagram Story dan cuitannya di Twitter pada Kamis dinihari, 14 April 2022.

"Aku akan puasa di media sosial. Di waktu puasa ini, manajemenku akan mengontrol semua unggahan dan pekerjaan," tulisnya.

Ia membenarkan semua dugaan yang ada di pikiran netizen bahwa rumah tangganya bersama Wendy Walters tengah bermasalah. "Semua asumsi kalian benar," tulisnya di Instagram Storynya. "Jadi, ini adalah akhir," cuitnya di Twitter di waktu bersamaan. "Dari sebuah cerita mengejar bahagia," cuitan berikutnya.

Netizen sudah lama menduga pernikahan yang baru berjalan setahun itu tengah tidak baik-baik saja sepulang pasangan ini dari Paris, Prancis. Pasangan ini terseret hujatan saat sebagian netizen mempersoalkan keberangkatan sejumlah selebritas ke Paris bersamaan berlangsungnya Paris Fashion Week 2022. Reza Arap dan Wendy Walters yang ikut di rombongan Ariel Noah saat menggelar fashion show di Paris.

Sepulang dari Paris, masalah yang dihadapi Reza makin berat lantaran ia juga terseret kasus Doni Salmanan, tersangka kasus penipuan, investasi ilegal, dan pencucian uang. Ia terseret lantaran pada awal Juli tahun lalu, Doni menyawernya Rp 1 miliar saat bermain game yang disiarkan secara langsung di kanal Youtubenya.

Reza Arap mengunggah fotonya dengan Wendy Walters. Foto: Instagram Reza Arap.

Saat itu, Reza menuliskan ada tiga masalah berat yang tengah dihadapinya dalam satu waktu. Meski tidak mau menyebutkan masalah apa saja, tapi netizen mengetahui masalah itu berkaitan dengan keberangkatannya ke Paris, terseret kasus Doni Salmanan, dan satu lagi yang menjadi teka-teki. Saat itu juga, netizen menduga masalah itu berkaitan dengan Wendy Walters. Musababnya, mereka tak lagi tinggal bersama dan masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri padahal banyak netizen mengetahui kebucinan kedua orang itu satu sama lain.

Pada unggahan berikut di Instagram Storynya, Reza Arap menegaskan dia tidak baik-baik saja. "Yes, I am not okay," tulisnya. Ia lalu mengunggah nama-nama akun di manajemennya yang akan mengambil alih semua unggahan di media sosialnya, termasuk proyek NFT-nya. Unggahan berikutnya diduga merupakan pernyataan cintanya kepada Wendy Walters. "Aku mencintaimu. Sungguh," tulisnya dalam Bahasa Inggris.

Unggahan dan cuitan Reza Arap ini membuat khawatir penggemarnya. "Please jangan bilang cerai," balas @perfect***. "Noooo, please itu jangan sampai terjadi," timpal @Ven***. "Dugaan dan feeling gue selama ini benar, Wendy udah gak tinggal bareng lagi dan sudah gak pakai wedding ring, semoga semua baik-baik saja ya Rap, gue turut sedih banget dan walaupun sudah tidak bersama lagi, kalian bisa punya hubungan yang baik, cinta kalian berdua," tulis @hobipush***. "Punya feeling gini juga, tapi gak berani nanya sampai akhir tweet ini," cuit @yai***.

Netizen pun menemukan di Instagram, Wendy Walters telah berhenti mengikuti akun Reza Arap. "Kayaknya Wendy unfoll Rap ya, semoga yang di pikiran aku gak benar," cuit @oca***. Jika dilihat di akun Instagram Wendy, akun suaminya tak terlihat lagi di barisan yang diikutinya.

