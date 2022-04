69 Tahun Lalu Terbit Novel Pertama Agen 007 James Bond: Casino Royale

TEMPO.CO, Jakarta - Apakah Anda penggemar James Bond? Agen rahasia Inggris dengan sandi 007 itu tokoh utama novel rekaan Ian Fleming. Hari ini, 13 April 1953 Fleming menerbitkan novel Casino Royale pertama kali. Novel tersebut menggambarkan sosok James Bond.

Novel ini adalah seri pertama dari sebanyak dua belas seri novel James Bond dan dua kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Ian Fleming. Kemudian, novel tersebut menginspirasi para novelis lainnya untuk melanjutkan serial novel James Bond hingga sekarang.

Melansir dari kanal Jamesbond Fandom, Casino Royale merupakan satu-satunya novel James Bond yang diadaptasi sebanyak tiga kali. Pertama, ditampilkan dalam acara stasiun televisi CBS Climax pada tahun 1954, kedua, sebuah film yang diperankan oleh David Niven sebagai James Bond pada film Spoof pada 1967, dan film resmi ke-21 dari EON Productions dengan Daniel Craig sebagai pemeran utama yang rilis pada November 2006.

Sejak pertama debut pada 1953, novel Casino Royale laris di pasaran. Hampir lima ribu salinan terjual pada era tersebut. Ketika novel buatan jurnalis tersebut terbit ulang pada 2006, edisi aslinya yang versi 1953 terjual hingga mencapai 60 ribu dolar. Saat ini, penerbitan novel Casino Royale dipegang oleh Penguin Books yang juga menerbitkan novel-novel James Bond lainnya.

Mengenal Ian Fleming

Ian Fleming lahir pada 1908 dan menghabiskan masa kecilnya di Eton, kemudian pindah ke Royal Military Academy di Sandhurst. Pada 1931 ia bergabung dengan Reuters. Ia sempat menjadi asisten pribadi Direktur Intelijen Angkatan Laut. Dari sana, ia mengumpulkan berbagai pengetahuian tentang operasi-operasi rahasia saat terjadi Perang Dunia II.

Mengutip Bookophile, pasca perang, putra dari Valentine Fleming, seorang bankir kaya dan anggota parlemen yang tewas dalam aksi di Front Barat pada Mei 1917 itu mulai menyusun dan mengembangkan cerita James Bond. Buku yang terbit pada 1953 itu ditulisnya di Goldeneye, Jamaika.

“Casino Royale” sebagai volume Bond yang pertama, selama dekade berikutnya, sampai kematian Fleming pada 1964, lebih dari 40 juta eksemplar petualangan Bond terjual.

Dalam sebulan setelah dirilis di Inggris, Casino Royale telah terjual habis. Popularitas buku tersebut membuat penerbitnya, Jonathan Cape, meningkatkan cetakan “Live and Let Die”, yang diterbitkan pada 5 April 1954, menjadi sekitar 7.500 eksemplar. Salinan “Live and Let Die” dengan tulisan serupa di lelang Lyon & Turnbull dijual seharga £30.000 (termasuk premi pembeli).

RISMA DAMAYANTI

