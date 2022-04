Rekomendasi Tayangan Netflix yang Cocok Ditonton selama Ramadan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix memberikan beberapa rekomendasi tayangan untuk menemani berbagai momen yang ingin diciptakan selama bulan Ramadan. Mulai dari tayangan seputar kuliner untuk mencari inspirasi masakan, cerita hangat untuk ditonton bersama keluarga, hingga jalan-jalan virtual sambil menunggu waktu berbuka puasa.

Berikut rekomendasi tayangan Netflix yang cocok ditonton selama bulan Ramadan.

Mencari inspirasi masakan

Bulan Ramadan menjadi spesial salah satunya karena momen buka puasa bersama. Bagi Anda yang hobi memasak dan ingin mempersembahkan makanan spesial untuk orang-orang tercinta, tayangan bertema kuliner yang tersedia di Netflix bisa menjadi pilihan Anda. Melalui Street Food Asia (Episode Yogyakarta), selain bertemu dengan penjual gudeg dan jajanan pasar yang legendaris, Anda akan mengetahui cerita di balik makanan enaknya. Anda juga bisa mengikuti perjalanan Rain dan Noh Hong Chul dalam The Hungry and The Hairy di mana mereka berkeliling Korea Selatan dengan sepeda motor untuk wisata kuliner. Inspirasi kuliner lainnya juga bisa Anda dapatkan melalui Hanwoo Rhapsody, Nadiya’s Time to Eat, serta Aruna dan Lidahnya.

Berkumpul bersama keluarga

Jika Anda mencari tayangan yang hangat untuk ditonton bersama keluarga tercinta, The Adam Project bisa menjadi pilihan. Setelah mendarat darurat di 2022, pilot tempur penjelajah waktu Adam Reed (Ryan Reynolds) bekerja sama dengan dirinya yang berusia 12 tahun untuk menyelamatkan masa depan. Film ini juga menampilkan hubungan ayah dan anak yang akan membuat haru. Anda juga bisa menemukan arti keluarga dari film Ali & Ratu Ratu Queens, atau mengikuti kisah klasik Abah dan Emak dalam Keluarga Cemara. Beberapa tayangan lain seperti Kulari ke Pantai dan anime Mirai juga bisa menjadi pilihan untuk momen berkumpul bersama keluarga.

The Adam Project. Dok. Netflix.

Jalan-jalan virtual

Sambil menunggu waktu berbuka puasa, Anda juga bisa jalan-jalan virtual melalui beberapa tayangan Netflix. Ikuti kisah pendaki gunung bernyali besar dari Nepal, Nimsdai Purja, yang menaklukkan 14 puncak gunung setinggi 8.000 meter dalam tujuh bulan dalam 14 Peaks: Nothing is Impossible. Anda juga bisa mengikuti duo Lee Seung Gi dan Jasper Liu dalam Twogether di mana keduanya berpetualang ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Indonesia, untuk bertemu dengan penggemar mereka dan mencoba hal-hal baru penuh tantangan. Jika ingin memperluas jalan-jalan virtual Anda, saksikan juga The World’s Most Amazing Vacations Rental, Secrets of the Saqqara Tomb, atau menjelajahi dunia anime yang memesona dalam Belle.

Selain rekomendasi tayangan di atas, temukan pula berbagai tayangan menarik lainnya di Netflix. Dengan menggunakan kata kunci seperti ‘tontonan laris bak nastar yang manis', ‘tonton bareng keluarga besar’, atau ‘jalan-jalan virtual, yuk!’, maka Anda akan disuguhi daftar tontonan untuk menemani berbagai momen Ramadan hingga Hari Raya Anda.

