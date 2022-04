Shawn Mendes Akui Lagu When You're Gone tentang Perpisahan dengan Camila Cabello

Shawn Mendes dan Camila Cabello berpose saat menghadiri MTV Video Music Awards di New Jersey, AS, 26 Agustus 2019. Rekan duet ini tampil mesra dalam acara tersebut. REUTERS/Andrew Kelly

TEMPO.CO, Jakarta - Shawn Mendes mengakui lagu terbarunya berjudul When You're Gone, terinspirasi dari kandasnya hubungan asmara dengan Camila Cabello. Lagu When You're Gone yang dirilis pada Kamis, 31 Maret 2022 ini ditulis oleh Shawn Mendes satu bulan setelah putus dari Camila Cabello.

"Sebulan kemudian, Anda mulai memiliki semua kenangan tentang hal-hal yang terjadi, dan semua kenangan dari begitu banyak hal menakjubkan dan saya menulis tentang itu," kata Shawn Mendes kepada Extra tentang proses penulisan lagu untuk When You're Gone, dikutip dari People pada Senin, 4 April 2022.

Musisi berusia 23 tahun ini menghubungi Camila Cabello sebelum merilis lagunya. "Camila dan saya selalu menjadi penulis selama kami sudah saling kenal, jadi kami mengerti apa artinya itu. Dan kami menghormati apa artinya itu. Dan akan selalu ada transparansi di antara kita," kata Shawn Mendes.

Penyanyi asal Kanada itu mengatakan dia menulis lagu tersebut karena ingin terbuka dan terus terang. Menurutnya ini merupakan salah satu cara untuk dapat terhubung dengan orang-orang yang sebenarnya dengan cara yang nyata yaitu dengan menjadi jujur.

Dalam kesempatan yang sama Shawn Mendes mengungkapkan keadaannya selama beberapa bulan terakhir setelah putus dari Camila Cabello. Ia mengatakan lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarga serta teman-temannya. Ia juga melakukan meditasi untuk mengendalikan kecemasannya.

Ketika para penggemarnya mendengarkan lagu When You're Gone, Shawn Mendes berharap mereka menemukan kenyamanan dalam kata-kata yang dia nyanyikan. "Berbagi musik dan berbagi lirik yang rentan selalu penting bagi saya, karena berpotensi ada seseorang yang mengalami hal yang sama persis," katanya, dikutip dari ET Online. "Saya pikir itu semacam menciptakan dunia di mana seseorang dapat merasa terkait dan tidak sendirian."

Sejak menulis When You're Gone, Shawn Mendes menyadari bahwa ia mungkin terlalu banyak menekan satu orang untuk memberikan setiap dukungan yang ia butuhkan. "Saya menyadari itulah mengapa Anda memiliki sekelompok teman, dan keluarga yang hebat, dan semua orang ini. Mereka ada di sana untuk mendukung Anda dan menjadi bagian dari perjalanan itu bersama Anda," katanya.

Dalam video musiknya, Shawn Mendes membawakan lagu tersebut ke kerumunan penggemar, sesuatu yang berharga baginya setelah bertahun-tahun tidak tampil secara langsung karena Covid-19. "Saya hanya ingin kembali ke tempat di mana orang-orang merasakan musik saya," katanya. "Saya merasa sangat bersemangat tentang tur, dan saya ingin kegembiraan yang sama tentang tur muncul di video musik ini untuk orang-orang."

Shawn Mendes dan Camila Cabello mengumumkan berakhirnya hubungan mereka melalui unggahan di Instagram pada Rabu, 17 November 2021 setelah terjalin selama lebih dari dua tahun. Mereka sepakat untuk tetap menjadi teman baik meski sudah putus. Dua pekan setelahnya, Shawn Mendes merilis lagu It'll Be Okay, berkisah tentang pasangan yang ingin mengakhiri hubungan.

Baca juga: Shawn Mendes Rilis Lagu It'll Be Okay Usai Putus dari Camila Cabello

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.