Shawn Mendes Rilis Lagu It'll Be Okay Usai Putus dari Camila Cabello

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Shawn Mendes baru saja merilis lagu terbarunya berjudul It'll Be Okay. Perilisan lagu tersebut tepat dua pekan setelah ia mengumumkan putus dengan kekasihnya Camila Cabello.

Dalam lagu It'll Be Okay, Shawn Mendes menceritakan mengenai pasangan yang ingin mengakhiri hubungan. Masa depan indah yang telah diimpikan bersama gagal mereka wujudkan. Diiringi alunan piano, Shawn Mendes menyanyikan setiap lirik dengan penuh emosional.

Pada bagian reff, Shawn Mendes mulai menunjukkan bagaimana penerimaan tersebut terjadi. Digambarkan bahwa ia tidak akan memaksakan pasangannya untuk tetap bersamanya dan semuanya akan baik-baik saja, serta rasa cintanya tidak akan hilang.

"If you tell me you're leaving, I'll make it easy / It'll be okay / If we can't stop the bleeding / We don't have to fix it, we don't have to stay / I will love you either way / Ooh-ooh, it'll be oh, be okay," demikian lirik yang dinyanyikan Shawn Mendes.

Beberapa jam sebelum perilisan lagu ini, Shawn Mendes terlebih dulu menyapa para penggemarnya. Ia mengunggah foto matahari terbenam di pantai. "Rasanya sudah lama aku tidak benar-benar terhubung dengan kalian. Aku kangen kalian. Semoga kalian suka lagu ini," tulis Shawn Mendes di Instagram pada Rabu, 2 Desember 2021.

Shawn Mendes dan Camila Cabello secara bersamaan mengumumkan kandasnya hubungan mereka yang sudah terjalin selama lebih dari dua tahun. Keduanya mengumumkan melalui sebuah tulisan yang diunggah di Instagram Story masing-masing pada Rabu, 17 November 2021. Mereka sepakat untuk tetap menjadi teman baik meski sudah putus.

“Hey guys, kami memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami tapi cinta kami satu sama lain sebagai manusia lebih kuat dari sebelumnya. Kami mengawali hubungan kami sebagai teman baik dan akan terus menjadi teman baik. Kami menghargai dukungan kalian dari awal dan terus berlanjut,” tulis mereka.

Hubungan Shawn Mendes dan Camila Cabello diawali saat keduanya duet untuk lagu Senorita. Mereka resmi menjalin hubungan pada Juli 2019. Bahkan mereka juga mengadopsi anjing yang diberi nama Tarzan di tahun pertama hubungan mereka. Shawn Mendes bahkan menciptakan lagu Summer of Love karena terinspirasi dari romansanya bersama Camila Cabello sepanjang musim panas.

