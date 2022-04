Menikah di Helipad, Mike Lewis Janjikan Ini ke Janisaa Pradja

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Mike Lewis resmi menikah dengan Janisaa Pradja pada Rabu, 30 Maret 2022. Keduanya menggelar acara pemberkatan pernikahan di sebuah helipad di atas gedung kawasan Jakarta Selatan, yang dihadiri keluarga serta kerabat terdekat mereka.

Mike Lewis mengenakan setelan jas berwarna hitam, sementara Janisaa terlihat anggun dengan memakai gaun berwarna putih. Keduanya terlihat serasi dalam acara pemberkatan tersebut dengan latar pemandangan gedung pencakar langit.

Janisaa Pradja mengaku sangat senang acara pernikahannya dengan Mike Lewis berjalan lancar dan terasa sempurna baginya. "Thank you everyone, my heart is so full. Everything was perfect yesterday," tulis Janisaa di Instagram Story pada Kamis, 31 Maret 2022.

Kebahagiaan Janisaa sangat terlihat jelas dari berbagai unggahannya di Instagram setelah satu hari menikah dengan Mike Lewis. Di berbagai kesempatan, ia kerap memamerkan cincin pernikahan yang melingkar di jari manisnya. Salah satunya saat memotret Mike Lewis yang masih tertidur. Janisaa tidak ragu lagi menyebut Mike Lewis sebagai suaminya, dilengkapi dengan tulisan, "It's National Husband Appreciation Day!!"

Mike Lewis dan Janisaa Pradja. (Instagram/@janisaas)

Mike Lewis mengungkapkan pemberkatan pernikahannya memang sengaja digelar secara sederhana dan hanya mengundang kerabat terdekat. Nantinya, acara resepsi pernikahan akan digelar di waktu berbeda. "A small, intimate procession on a helipad; reception is yet to come..." tulis Mike Lewis.

Ayah satu anak ini kemudian mengunggah video pernikahannya dengan Janisaa. Dalam video singkat tersebut, Mike Lewis mengungkapkan rasa cintanya kepada Janisaa. Mike Lewis berjanji akan melindungi Janisaa seumur hidupnya.

"Aku tersesat dan tidak tahu apa itu cinta. Perjalanan untuk menemukanmu telah selesai. Perjalanan cinta kita akan berlanjut selamanya, berdampingan, mencintai tanpa syarat, harapan, janji untuk keluarga yang selalu saya inginkan. Hatiku penuh, aku tahu bahwa tujuanku dalam hidup adalah memastikan bahwa aku melindungimu dan cinta ini kita dapatkan semuanya," kata Mike Lewis.

Mike Lewis dan Janisaa Pradja mulai menjalin hubungan asmara sejak 2018 setelah mengenal tiga tahun. Pada 2019, Mike Lewis melamar Janisaa ketika mereka berlibur ke Eropa. Awalnya, Mike Lewis dan Janisaa hendak menggelar pernikahan pada 2020, namun ditunda karena pandemi. Sebelum bersama Janisaa, Mike Lewis pernah menikah dengan Tamara Bleszynski dan dikaruniai seorang putra. Meski sudah berpisah sejak 2012, Mike Lewis dan Tamara Bleszynski masih berhubungan baik.

