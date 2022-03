Lagu-lagu Hits Mariah Carey, Ada Single All I Want For Christmas

TEMPO.CO, Jakarta -Sosok Mariah Carey dikenal sebagai diva legendaris yang multitalenta. Memulai karirnya sebagai penyanyi pada 1992 silam, tak mengherankan diva yang kerap tampil elegan ini telah merilis banyak lagu yang mendulang popularitas.

Tentu saja, lagu-lagu milik perempuan kelahiran 27 Maret 1970 ini memiliki tempat tersendiri di hati baik para penggemarnya maupun penikmat musik di dunia. Berikut adalah empat lagu ter-hits milik Mariah Carey.

Always Be My Baby (1995)

Always Be My Baby merupakan lagu yang menceritakan kisah cinta yang harus mengalami perpisahan. Meskipun demikian, dilansir dari ew.com, lagu ini ingin berusaha memberikan semangat di tengah sakit hati dari sebuah perpisahan.

Hal ini ditunjukkan dengan alunan musik lagu Always Be My Baby yang dibalut pop, R&B dan gospel sehingga membuat lagu perisahan menjadi musik yang cerah, penuh optimisme, dan membangkitkan semangat. Lagu ini masuk ke dalam album Daydream (1995) yang menampilkan vokal Mariah Carey yang mendalam dengan chorus yang sangat catchy.

All I Want For Christmas (1994)

Lagu All I Want For Christmas rilis pada 1994 dengan tempo upbeat. Pada awal perilisiannya, lagu ini berhasil mendominasi tangga lagu liburan natal sejak saat itu. Melansir dari chaospin.com, bahkan, lagu ini dinobatkan sebagai lagu paling sukses milik Mariah Carey dengan pendapatan royalty mencapai lebih dari 60 juta USD.

We Belong Together (1995)

Mariah Carey kembali merilis lagu yang berhasil menyayat hati bagi siapa saja yang mendengarnya. Comeback di pertengahan tahun 2000-an, Mariah Carey berhasil membuat galau para penikmatmusic melalui single We Belong Together (2005). Lagu ini merupakan single paling populer kala itu dengan balada patah hati dan perpaduan ritme R&B.

One Sweet Day (1995)

Lagu ini berhasil memuncaki tangga lagu selama 16 minggu berturut-turut. Tidak sendirian, dalam lagu ini, Mariah Carey duet dengan Boyz II Men.

Dilansir dari beberapa sumber, Mariah Carey mengungkapkan bahwa suksesnya lagu ini memuncakki tangga lagu sekaligus menjadi hadiah dan penghargaan bagi David Cole dari C&C Music Factor, sahabat sekaligus kolaborator dalam lagu ini yang meninggal karena Aids pada 1995.

NAOMY A. NUGRAHENI

Baca : Hari Ini 34 Tahun Usia Rihanna: Karir Penembang Umbrella Asal Barbados