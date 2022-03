Hari Ini Mariah Carey 52 Tahun: Jejak Diva yang Tertarik Nyanyi Sedari Balita

TEMPO.CO, Jakarta -Mariah Carey adalah salah satu sosok diva berpengaruh sepanjang sejarah musik pop saat ini.

Mariah Carey yang lahir pada 27 Maret 1970 ini memulai karirnya sebagai seorang penyanyi ketika berusia 18 tahun.

Lagu-lagunya, seperti Vision of Love dan I Don’t Wanna Cry berhasil memegang rekor debut No.1 terbanyak dalam sejarah Billboard Hot 100.

Sebagaimana dikutip dari bioghraphy.com, Mariah Carey lahir pada 27 Maret 1970 di Huntington, New York, Amerika Serikat. Mariah Carey merupakan buah hati dari pasangan seorang insinyur penerbangan Venezuela, Alfred Roy Carey, dan pelatih suara dan penyanyi, Patricia Carey.

Ketertarikkannya di bidang suara sudah tampak ketika Mariah Carey berusia dua tahun yang akhirnya mendorongnya melatih vokalnya hingga lima sampai tujuh oktaf.

Penyanyi penyuka warna pink ini memulai debutnya bersama Columbia Records dengan merilis album perdananya, bertajuk Mariah Carey (1990).

Dalam album tersebut terdapat empat single , yaitu Vision of Love, Love Takes Time, Someday, dan I Don’t Wanna Cry. Setelah itu, Mariah Carey berhasil meraih pencapaian luar biasa dari karir bermusiknya itu. Pada 1991, album pertamanya berhasil memeroleh penghargaan Grammy Awards sekaligus menjadi album terlaris se-Amerika Serikat dengan penjualan lebih dari 15 juta kopi.

Tak mudah berpuas diri, Mariah Carey merilis album keduanya pada 1992 berjudul Emotions (1992) dengan beberapa single, termasuk Can’t Let Go dan Make it Happen. Kemudian, Mariah Carey merilis album ketiganya bertajuk Music Box (1993).

Album ketiganya ini terbilang sukses bahkan menjadi album terlaris sepanjang masa karena berhasil terjual lebih dari 28 juta kopi di seluruh dunia. Sejak saat itu, Mariah Carey terbilang aktif dan productid merilis baik single maupun album.

Pada 2001 silam, Mariah Carey menandatangani kontrak dengan Virgin Records sebesar 80 juta USD. Hal ini membuatnya dinobatkan sebagai penyanyi dengan bayaran tertinggi kala itu.

Namun, karir Mariah Carey sempat meredup ketika dirinya mengalami gangguan bipolar yang membuatnya dularikan ke rumah sakit. Dirinya didiagnosis mengalami gangguan bipolar II pertama kali pada 2001.

Selain aktif di dunia tarik suara, Mariah Carey juga terjun ke dunia akting. Melansir dari britannica.com, Mariah Carey tampil dalam beberapa drama. Mariah Carey sempat membintangi drama Tennessee (2008), Precious (2009), Lee Daniels 'The Butler (2013) dan dan Girls Trip (2017). Pada 2013 lalu, Mariah Carey bergabung dalam acara pencarian bakat televisi American Idol sebagai juri untuk musim ke-12.

NAOMY A. NUGRAHENI

