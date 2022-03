Tinggalkan Jessica Iskandar ke Amerika, Bukti Tanggung Jawab Vincent Verhaag

TEMPO.CO, Jakarta - Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag terpaksa harus berpisah selama lima hari karena urusan pekerjaan. Vincent rela meninggalkan Jessica yang tengah hamil anak kedua dengan bertolak ke Amerika Serikat sebagai bukti tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.

"Ini Vincent ada proyek baru semoga jebol ya, kalian doain ya. Vincent berangkat ke Amerika bertemu rekan-rekan bisnis yang di sana," kata Vincent di kanal YouTube Jessica Iskandar pada Kamis, 17 Maret 2022.

Vincent Verhaag menegaskan bahwa selama empat hari ia akan gunakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan urusan pekerjaannya. Di hari kelima, Vincent akan menggunakan waktunya untuk berjalan-jalan sekaligus membeli berbagai barang yang dititip Jessica dan El Barack Alexander.

"Kamu mau aku bertanggung jawab ya sudah aku enggak bisa habisin banyak waktu di rumah, kalau aku di rumah terus temani kamu dan El, duitnya dari mana," kata Vincent. "Kalau kalian minta cowok bertanggung jawab jangan dikepung cowoknya, kamu harus kasih dia kebebasan untuk cari peluang, cari duit ya buat hidupin keluarganya."

Vincent tiba di Amerika pada Senin, 21 Maret 2022 dan akan pulang pada Jumat, 25 Maret 2022. Setelah tiga hari berlalu, Vincent membawa kabar gembira. Perjalanannya ke Amerika tepatnya di New York membuahkan hasil memuaskan. Pengorbanannya meninggalkan istri dan anak tidak sia-sia.

"Jauh-jauh ke America ningalin keluarga nga enak banget feelingnya tapi demi @inijedar dan masa depan @alexanderbarackel dan adik-adiknya aku siap untuk berjuang dan ngorbanin waktu saya untuk mereka and guess what the contract is signed baby!" tulis Vincent di Instagram pada Kamis, 24 Maret 2022.

Kabar ini tentunya disambut bahagia oleh Jessica. Ia mengaku bangga sebagai istri Vincent. "Papa @v.andrianto my man! Aku turut bahagia! Aku bangga padamu! Kamu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Selamat! Kami mencintaimu dan kami merindukanmu di sini! Anak-anak kita beruntung memiliki ayah sepertimu!" tulis Jessica di Instagram.

Sebelumnya, Vincent juga sudah mulai menepati janjinya untuk membelikan barang-barang yang dibutuhkan Jessica. Vincent membelikan beberapa sepatu dan baju untuk calon anak keduanya. Melalui panggilan video, Vincent menunjukkan barang-barang yang telah dibelinya kepada Jessica dan El Barack.

"Papa beli sepatu adik, gemes pa. Cepat pulang ya papa! We miss you!" tulis Jessica di Instagram Story pada Rabu, 23 Maret 2022. "Hihihi sama baju adik so cute!! Mama sama El juga ga sabar belanja buat adik!"

Jessica Iskandar menikah dengan Vincent Verhaag pada 22 Oktober 2021. Setelah menikah keduanya memutuskan untuk menetap di Bali. Jessica mengaku betah tinggal di Bali karena merasakan kebahagiaan dan berhasil pulih dari penyakitnya. Vincent yang sudah lebih dulu menetap di Bali juga mengaku lebih nyaman dengan berbagai kegiatannya di sana.

Baca juga: Unggah Foto Lucu, Jessica Iskandar Ingin Vincent dan El Tahu Rasanya Hamil

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.