Jessica Iskandar dan El Barack Dilarikan ke RS, Vincent Verhaag: Kalian Kuat

TEMPO.CO, Jakarta - Jessica Iskandar dan putranya, El Barack Alexander dilarikan ke rumah sakit. Vincent Verhaag memperlihatkan Jessica dan El yang lemas terbaring di tempat tidur rumah sakit dalam satu kamar.

"Get well soon sayangku dan jagoanku!" tulis Vincent Verhaag dalam video di Instagram Story pada Selasa, 15 Februari 2022. Di akhir video, Vincent mengatakan bahwa dia tidak bisa berlama-lama berada di kamar tersebut.

Dua hari lalu, El dinyatakan positif Covid-19 setelah menjalani tes antigen. Saat itu, hasil Jessica dan Vincent negatif Covid-19 sehingga El harus isolasi mandiri. Jessica yang sedang hamil sempat mengungkapkan kesedihannya karena tidak bisa menemani El isolasi mandiri di kamarnya.

"Maaf ya sayang @alexanderbarackel mama cuma bisa video call, mama lagi hamil adik. I love you sayang, cepat sembut," tulis Jessica di Instagram Story pada Selasa, 15 Februari 2022.

El mengalami gejala berupa sakit kepala dan lemas. Jessica mengatakan selama El isolasi mandiri, Vincent yang rutin memeriksa keadaan bocah tujuh tahun itu. "El isolasi sendiri di kamar, papa @v.andrianto cek setiap 15-30 menit," tulis Jessica.

Namun dengan unggahan Vincent yang menunjukkan Jessica dan El dirawat di satu kamar rumah sakit, dapat diartikan kalau Jessica juga ikut terpapar Covid-19. Jessica mengunggah foto tangannya yang disuntikkan infus satu jam lalu. "Doain aku, adik baby dan EL kuat melewati ini ya! Terima kasih," tulis Jessica.

Vincent Verhaag tidak dapat menemani Jessica Iskandar dan El Barack di rumah sakit sehingga ia hanya bisa melakukan panggilan video. Pagi ini, Vincent mengaku senang setelah melihat sang istri tersenyum. Vincent mengunggah foto Jessica dan El yang disertai dengan kalimat penguat.

"Kalian kuat dan aku yakin semua akan baik-baik lagi. Hang in there yaa everything will be alright, think positive dan jangan lupa berdoa, minta sama Tuhan yaa biar kamu dan el cepet sembuh dan baby juga aman-aman aja yaa sayang! Maaf aku nga bisa nemenin kalian. I love you guys!!" tulis Vincent di Instagram pada Rabu, 16 Februari 2022.

